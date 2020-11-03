Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 30'a yükseldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 30'a yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 Ekim Perşembe günü uygulanan Kovid-19 testlerinde 13 kişinin, ertesi gün ise 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın oynanacak Anagold 24Erzincanspor maçı öncesinde tekrar test yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beş futbolcumuz, teknik direktörümüz Cenk Laleci, 1 masör, 1 malzeme sorumlusu olmak üzere toplam 8 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde kulübümüzde pozitif vaka sayısı 30 kişiyi bulmuştur. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır." Menemenspor'da 30 pozitif vakadan 16'sı futbolcularda görüldü.