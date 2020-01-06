Menemenspor'dan Özkan Yıldırım hamlesi

TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ekol Göz Menemenspor, bir dönem Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen Özkan Yıldırım'ı kampa dahil etti.

Menemenspor'dan Özkan Yıldırım hamlesi
06 Ocak 2020 Pazartesi 13:50

Yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir süre futboldan uzak kalan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun denendiğini ifade eden teknik direktör Cenk Laleci, "Özkan forvet arkasında görev yapıyor. Yetenekli ve kaliteli bir futbolcu. Şu an kendisini yakından takip ediyorum. Herhangi bir fiziksel sorun görülmezse Özkan ikinci yarıda formamızı terletecek" diye konuştu. Werder Bremen altyapısında yetişip bu kulüpte profesyonel olan gurbetçi oyuncu, Fortuna Düsseldorf ve Braunschweig takımlarında da top koşturdu. Özkan, 3 kez de Almanya U21 Milli Takımı'nda oynadı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #menemenspor
Önceki Haber
Göztepe önce gönderip sonra alacak
Sonraki Haber
Fethi Sekin ve Musa Can adliye önünde anıldılar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.