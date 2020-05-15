Menemenspor iç transferde beklemede

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, koronavirüs salgının ardından çalışmalarını Çavuşköy Tesisleri'nde sürdürürken, yönetim de iç transferde operasyona başlayacak.

Sarı-lacivertli kurmaylar sözleşmeleri sona erecek kaptan orta saha Taşkın Çalış, stoper Jasmin Trtovac, kaleci Amir Güren, sol kanat Mehmet Boztepe, sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu ve defans Selim Aydemir'le masaya oturacak. Teknik direktör Cenk Laleci lig bitiminde serbest kalacak 6 oyuncuyla da yola devam edilmesini istedi. Yönetimin de iskelet kadroyu koruyacağı ve futbolcularla anlaşmaya sıcak baktığı vurgulandı. Kadrodaki as futbolcuları kaybetmek istemeyen yöneticilerin önümüzdeki günlerde iç transferi bitireceği kaydedildi. Menemenspor'da sözleşmeleri bitecek olan Ali Keten, David Domgjonas, İbrahim Akanbi Rasheed, Özkan Yıldırım, Murat Elkatmış ve Rıdvan Koçak'ın ise opsiyon maddelerinin bulunduğu ve bu futbolcuların yönetim isterse gelecek sezon da sarı lacivertli formayı giymeye devam edecekleri açıklandı. Cenk Laleci, yeni sezonda yine iddialı bir takım olacaklarını belirterek, "İç transferi bir an önce tamamlayacağız. Ardından takviye için belirlediğimiz oyuncularla görüşeceğiz yorumunu yaptı.



