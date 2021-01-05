Menemenspor ilk yarıyı mağlubiyetle kapattı

TTF 1'inci Lig'de Menemenspor, zirve takibini sürdüren Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligin ilk yarısındaki son maçından mağlubiyetle ayrılan Menemenspor galibiyet hasretini de 7 maça çıkardı.

Üst üste yaşadığı kayıplar nedeniyle alt sıralara gerileyen İzmir temsilcisi, 16 puanda kalarak düşme hattına da çok yaklaştı. Sarı-lacivertlilerde yaşanan mali krizler de takımın dağılma sürecine girmesine neden oldu.

Alacaklarını tahsil edemediği gereçkesiyle önce Nijeryalı oyuncu Sikiru Olatunbosun takımdan ayrılırken, ardından 11 yıldır Menemenspor'da forma giyen Murat Erdemir'le ipler koptu. Menemenspor'da son olarak Liberyalı golcü Mohammed Kamara'nın takımdan ayrılacağı ifade edildi. Kamara'nın Süper Lig ekibi Hatayspor'la görüştüğü, 23 yaşındaki golcünün en kısa zamanda yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

