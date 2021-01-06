Menemenspor'un gençleri Süper Lig yolunda

TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son maçında Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olup devreyi alt sıralarda tamamlayan Menemenspor'un gençlerine Süper Lig ekiplerinden talip çıktı.

Menemenspor'un gençleri Süper Lig yolunda
06 Ocak 2021 Çarşamba 11:48

İki genç futbolcu Furkan Bayır ve Yusuf Talum Süper Lig devlerinin radarına girdi. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip vitrine çıkardığı Furkan için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi. Galatasaraylı kurmayların bu sezon 15 lig maçına çıkan 20 yaşındaki oyuncuyu izlediği ve teknik ekibe olumlu rapor verdiği ifade edildi. Göztepe'den kiralanan sağ bek Yusuf Talum'u da Beşiktaş'ın takip ettiği vurgulandı. Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki Yusuf için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e teklif götüreceği ileri sürüldü. 

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