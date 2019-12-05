Menemenspor'un gözü yine Play-Off'ta

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Boluspor'la 2-2 berabere kalıp yenilmezlik serisini 7 maça taşımasına rağmen Play-Off hattından çıkan Ekol Göz Menemenspor, en önemli rakiplerinden Keçiörengücü'nü gözüne kestirdi.

Menemenspor'un gözü yine Play-Off'ta
05 Aralık 2019 Perşembe 12:09

Teknik direktör Cenk Laleci, camiada beklentilerin yükseldiğini belirterek, "Takım olarak hepimiz bizlere güvenenleri mahcup etmemek adına mücadele veriyoruz. Keçiörengücü en ciddi rakiplerimizden. Evimizdeki son 2 maçı kazandık. Taraftarımızın desteği ile yine 3 puanı almak istiyoruz. Hedefimiz kazanıp yeniden Play-Off hattına yerleşmek" dedi. Menemenspor-Keçiörengücü müsabakası pazartesi günü İlçe Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.


 


Kaynak: DHA
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