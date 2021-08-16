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Menemenspor yeni sezona galibiyetle başladı

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Menemenspor 2021-22 sezonuna galibiyetle başladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk eden sarı-lacivertliler, her iki yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti

Menemenspor yeni sezona galibiyetle başladı
16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:51

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Menemenspor 2021-22 sezonuna galibiyetle başladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk eden sarı-lacivertliler, her iki yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. İzmir ekibinde gol perdesini 37'nci dakiakda yeni transfer Ahmet açtı. Ba, 90+4’üncü dakikada 3 puanı perçinleyen golü kaydetti.


13’üncü dakikada Mahamadou Ba’nın pasında topla buluşan Gomes’in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta gitti.

37’nci dakikada Gomes’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Sagat topu ağlara gönderdi: 1-0.

47’nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Oltan Karakullukçu, müsait durumda pozisyondan yararlanamadı.

63’üncü dakikada Ahmet Sagat’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim Akanbi Rasheed kaleciyi geçemedi.

82’nci dakikada Mahamadou Ba’nın uzun pasında, kale önünde topla buluşan İbrahim Akanbi Rasheed’in şutu kalecide kaldı.

90+4’üncü dakikada Emre Özer’in soldan pasında rakip defansın arkasında sarkan Mahamadou Ba, kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Ogün Kamacı (xx)

MENEMENSPOR: Batuhan (xxx)- Mazlum (xxx), Sinan (xx), Mete (xx), Ömer (xxx), Alhassan (xxx), Berkan (xx) (Dk. 80 İbrahim), Ba (xxx) (Dk. 90+5 Cem), Gomes (xx), Rasheed (xx), Ahmet (xxx) (Dk. 90 Sabbah)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski (x)-  Orhan (xx), Mustafa (x) (Dk. 73 Orhan x), Aykut (xx), Mücahit (x) (Dk. 80 Furkan), Gökhan Kardeş (x), Gökhan Alsan (xx), Celal (x) (Dk. 46 Özgür x), Novikovas (xx), Ahmet (x), Oltan (x)

GOLLER: Dk. 37 Ahmet, Dk. 90+4 Ba (Menemenspor)

SARI KARTLAR: Ba (Menemenspor) - Celal, Gökhan Alsan, Ahmet, Özgür (BŞB Erzurumspor)


Kaynak: DHA
Etiketler; #menemenspor #menemenspor maç #menemen erzurumspor #maç sonuçları
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