Menemenspor yerini sağlamlaştıracak

TFF 1. Lig'de son 9 maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak Play-Off hattına giren Ekol Göz Menemenspor, pazar günü evinde oynayacağı Bursaspor maçını kazanıp yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Menemenspor yerini sağlamlaştıracak
20 Aralık 2019 Cuma 14:05

Teknik direktör Cenk Laleci, ilk 6 yolunda Bursaspor'un direkt rakipleri olduğunu belirterek, "Rakibimizde teknik ekip değişikliği oldu. Bizimle oynayacakları maça çıkış gözüyle bakacaklar. Ligde her maç zor. Önlemlerimizi alacağız. Şu an istediğimiz konumdayız ve tek hedefimiz yerimizi sağlama alabilmek. Bu yüzden Bursaspor karşılaşması bizim için çok önemli. Kazandığımız takdirde Play-Off için mücadele eden rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açarız" diye konuştu. Menemenspor'da sarı kart cezalısı golcü Hüseyin mücadelede forma giyemeyecek. Bursaspor, hafta içinde Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırıp teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirmişti.


 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Altınordu'da Eroğlu umutlu
Sonraki Haber
Karşıyaka'ya kampanyadan 116 bin TL
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.