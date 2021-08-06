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Menemenspor’un inancı tam

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Süper Lig temsilcisi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybederken, sergilediği futbolla umut verdi

Menemenspor’un inancı tam
06 Ağustos 2021 Cuma 12:18

Son iki özel maçı Süper Lig ekipleriyle oynadıklarını vurgulayan teknik direktör Cenk Laleci, "Antalyaspor ve Göztepe ile bize göre önemli iki karşılaşmaya çıktık. Maçlarımızı 4-1 ve 3-2 kaybettik ama sonuca asla takılmıyoruz. Takımımız iyi yolda. Her geçen gün eksik yönlerimizi geliştiriyoruz. Sezona hazır bir şekilde gireceğimize inancım tam. Takviye çalışmalarımız da devam edecek" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #menemenspor
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