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Mete Gazoz dünya üçüncüsü oldu!

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2022 Dünya Kupası Finali'nde bronz madalya kazandı

Mete Gazoz dünya üçüncüsü oldu!
17 Ekim 2022 Pazartesi 10:38

Dünya Okçuluk Federasyonu 2022 yılı açık hava okçuluk faaliyetlerinin sonuncusu olan ve yıl içerisinde doğrudan katılım hakkı ya da puan ile katılım hakkı kazanan ilk 8 sporcunun yarıştığı Dünya Kupası Finalleri, Meksika'nın Tlaxcala kentinde yapıldı.

Mete Gazoz, çeyrek final turunda İtalyan Mauro Nespoli'yi 7-1 mağlup ederek yarı finalde İspanyol Miguel Alvarino Garcia ile eşleşti. İspanyol rakibine 4-6 mağlup olan Mete Gazoz, bronz madalya mücadelesine çıktı. Koreli Kim Je Deok ile eşleşmesini 6-4 galip tamamlayan Mete Gazoz, dünya üçüncüsü oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mete gazoz #dünya kupası
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