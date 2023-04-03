Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da altın madalya kazandı

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Avusturya Açık Tekvando Turnuvası'nda kadınlar -57 kiloda şampiyon oldu, altın madalya aldı.

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da altın madalya kazandı
03 Nisan 2023 Pazartesi 00:30

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da düzenlenen turnuvada altın madalya aldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre Hatice Kübra İlgün, Avusturya'nın İnnsbruck kentinde 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Avusturya Açık Tekvando Turnuvası'nda kadınlar -57 kiloda şampiyon oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi #avusturya #tekvando #Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün
Önceki Haber
Sanatçı Ömer Karaoğlu, Zeytinburnu'nda hayranlarıyla buluştu
Sonraki Haber
İsrail, Suriye'den gönderilen “uçan bir cismin“ imha edildiğini açıkladı
Altay 2'de 2 için Sakaryaspor önünde
Altay 2'de 2 için Sakaryaspor önünde
0
Göztepe Sultanlar Ligi'ne yükselmek istiyor
Göztepe Sultanlar Ligi'ne yükselmek istiyor
0
Göztepe deplasmanlarda gülüyor
Göztepe deplasmanlarda gülüyor
0
Göztepe'ye çifte şok
Göztepe'ye çifte şok
0
Altınordu'da Ali Özgün formaya göz kırptı
Altınordu'da Ali Özgün formaya göz kırptı
0
Göztepe'de herkese forma var
Göztepe'de herkese forma var
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.