Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da altın madalya kazandı

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Avusturya Açık Tekvando Turnuvası'nda kadınlar -57 kiloda şampiyon oldu, altın madalya aldı.

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da düzenlenen turnuvada altın madalya aldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre Hatice Kübra İlgün, Avusturya'nın İnnsbruck kentinde 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Avusturya Açık Tekvando Turnuvası'nda kadınlar -57 kiloda şampiyon oldu.