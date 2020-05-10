Minik tekvandocuları koronavirüs durduramadı

Koronavirüs pandemisi tüm dünyadaki spor organizasyonlarını durdurmaya devam ederken İzmir Bornova'da kurulan Nova Spor Kulübü'nün 4 küçük sporcusu kenti, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) 1'inci Online Avrupa Açık Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda temsil ediyor.

Nova'nın sporcuları 75 ülkeden 1254 tekvandocunun katıldığı, 4 Mayıs'ta başlayıp yarın sona erecek şampiyonada İzmir'i temsil eden tek ekip oldu. İzmirli minik tekvandocular, 9 yaşındaki Aslı Nisa Öztürk, 10 yaşındaki Zeynep Minel Ustaoğlu, 11 yaşındaki Enis Yan ve aynı yaştaki Yağmur Çalışkan, sporcuların evlerinden online videolarda tekvando hareketlerini cimnastikle harmanlayıp sergilediği Poomsae Şampiyonası'nda kendi yaş gruplarında yarı final aşamalarına kalmayı başardı.

Bütün kulüpler gibi salon faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Nova Spor Kulübü Başkanı Metin Dalgıç, "Daha önce Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen küçük sporcularımız salgın kapsamında alınan tedbirlerle evlerinden çıkamıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda nasıl bir etkinlik yapabileceğimizi düşünürken online şampiyonayı gördük. Sporcularımızın uluslararası lisansı yoktu. 48 saat içinde WTE'den uluslararası lisans çıkardık. Bankalar 10 Euro tutarındaki lisans ücretinin yurt dışına yatırılması için 50 Euro ücret isteyince bu engeli Almanya'daki bir antrenör arkadaşımızın desteğiyle aştık. Çocuklara koreografiler belirledik. Bu dönemde hem evlerinden spor heyecanı yaşarken hem de ülkemizi ilk kez 75 ülkeden sporcular arasında temsil ediyorlar" dedi.