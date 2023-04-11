MKE Ankaragücü, Fenerbahçe deplasmanına hazırlanıyor

- Başkent ekibinin teknik direktörü Tolunay Kafkas:"Fenerbahçe karşısında kendi oyun anlayışımızdan ve prensiplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Üç puan ya da bir puan almak istiyoruz"- MKE Ankaragücü'nün golcü futbolcusu Ali Sowe:"İşler pozitif bir şekilde gelişirse hedefim MKE Ankaragücü'nde devam etmek"

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yle deplasmanda yapacakları maçta kendi oyun felsefelerini sahaya yansıtarak puan veya puanlar almak istediklerini söyledi.



Kulübün Beştepe Tesisleri'nde Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinin teknik direktörü Kafkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir fikstürden çıktıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Büyük bir takımla oynayacağız. Oyun anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Belli bir maç planımız olacak. Fenerbahçe karşısında kendi oyun anlayışımızdan ve prensiplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Üç puan ya da bir puan almak istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler ve Altay Bayındır'ın genç milli takımlardan öğrencisi olduğunun hatırlatılması üzerine Kafkas, şöyle konuştu:

"Ferdi Kadıoğlu'nu da alt yaş milli takıma kazandırmaya çalıştım. Altay, oyunculuğuyla kişiliğiyle şu ana kadar Türk futboluna damga vurdu. Arda da hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun parlayan yıldızı. Yurt dışına da giderse hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna katkı sağlayacak. İkisi de Fenerbahçe için çok büyük kazanç. Hem kişilikleri hem de oyunculukları için ailelerine binlerce kere teşekkür etsek azdır."

Tolunay Kafkas, MKE Ankaragücü taraftarına da verdiği destekten dolayı teşekkür ederken bir Ankaralı olarak sarı-lacivertli camianın içinden çıktığını vurgulayarak, "Bu zamana kadar çok özel bir destek oldu, bunun için teşekkür ediyoruz. Umarım devamı gelir. Zaman zaman maçın içerisinde olumsuz durumlar olsa bile biz seyircinin desteğiyle bunları aşmasını bildik. Çok büyük bir kulüp, çok büyük bir taraftar grubuna sahibiz. MKE Ankaragücü'nü çalıştırmak benim için onur ve gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.







- Ali Sowe: "Hedefim MKE Ankaragücü'nde kalmak"







MKE Ankaragücü'nün en golcü ismi ve son haftaların formda oyuncusu Ali Sowe, kiralık sözleşmesinin sezon sonu biteceğini ancak Ankara'da çok mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini dile getirdi.

Attığı gollerle takımın galibiyetlerinde önemli rol oynayan Sowe, Fenerbahçe maçında da rakip fileleri havalandırmak istediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Her maç önemlidir ama Fenerbahçe maçı adeta final niteliğinde. Şu an yakaladığımız güzel formu devam ettireceğimize inanıyorum. Formdayım ama bunun devamı var. Daha çok gol atıp daha iyi performanslar vereceğime inanıyorum. Fenerbahçe maçında da aynı istikrarı ve isteği göstereceğime eminim. Fenerbahçe karşısında da gol ve gollerle takımıma yardımcı olmaya çalışacağım."

Sezon sonu kiralık sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine Sowe, "Ankara'yı gerçekten çok seviyorum, şehirle iyi kenetlendiğimi düşünüyorum. Ankara, güzel bir şehir. İşler pozitif bir şekilde gelişirse hedefim MKE Ankaragücü'nde devam etmek." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nün kaptanlarından Ghayas Zahid ise Trabzonspor ve İstanbulspor karşısında aldıkları galibiyetlerin takıma moral verdiğini, bu performansı Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istediklerini belirtti.

Zahid, sezon sonu sözleşmesinin biteceğini ancak 2 yıldır formasını giydiği MKE Ankaragücü'nde mutlu olduğunu sözlerine ekledi.