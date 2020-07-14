Motorsiklete ilgi artıyor

Yamaha Motor İzmir bayisi İz-moto yetkilileri tüm Dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen korona salgını ve pandemi nedeniyle toplu taşımdan kaçan ve bireysel ulaşıma yönelen insanların arabadan sonra ikinci tercihinin motorsiklet olduğunu söylüyor.

Son sekiz sezondur İzmir Yamaha bayisi ve yetkili servis olarak hizmet veren, İz-moto, motorsiklet tutkunlarının İzmir de ki vaz geçilmez adresi. Yamaha Motor satış, servis ve yedek parça hizmetini bünyesinde bulunduran İz-moto Bornova 3.cü sanayi de 700 metre kare kapalı, 300 metre kare açık olmak üzere toplamda bin metre kare alana kurulu modern bir servis ve showrooma sahip. Motorsiklete olan ilginin her geçen gün artış gösterdiğini belirten İz-moto yetkilileri; özellikle scooter tarzı olan ve şehir içi ulaşımın göz bebeği Yamaha Xmax ile kardeşi Nmax modellerine çok talep olduğunu söyledi.

Kendimizi geliştiriyoruz

Artan marka ve modellerle motorsiklet pazarının son 5 yılda daralasına rağmen tercih edilen bir marka olduklarının altını çizen Yamaha İz-moto yetkilileri; ‘’Servisimizde günlük 15 ile 20 motorsiklete servis hizmeti veriyoruz; bu yıllık üç bin araca tekabül ediyor. İşinde tecrübe sahibi alanında ustalaşmış eğitimli ve Yamaha’dan sertifikalı servis elemanlarımızla müşteri memnuniyetini ön planda tutarak canla başla çalışıyoruz. Bu konuda da sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Müşteri memnuniyetini daha iyi seviyeye getirmeye çaba gösteriyoruz. Serviste yıllık 5000 motora servis vermeyi hedefliyoruz’’ dedi.