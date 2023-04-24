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Muğla'da TBF 16 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası başladı

- Organizasyonda Kırmızı Grup mücadelesine 13 ilden 15 takım katılıyor

Muğla'da TBF 16 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası başladı
24 Nisan 2023 Pazartesi 16:56

MUĞLA (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 16 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nda Kırmızı Grup mücadelesi, Muğla'da başladı.

TBF tarafından düzenlenen, maçların Muğla Atatürk Spor Salonu ve Menteşe Spor Salonu'nda oynandığı organizasyona 13 ilden 15 takım katılıyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, ilde 2022-2023 sezonunda sayısız organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, şampiyonaya katılan takımlara başarılar diledi.

Şampiyonada Kırmızı Grup mücadelesi, 28 Nisan'da sona erecek. Karşılaşmalar sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak.

Etiketler; #16 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası #basketbol #Kazım Açıkbaş #Kırmızı Grup #muğla #TBF #Türkiye Basketbol Federasyonu
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