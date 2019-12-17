Erzurum'da Palandöken Dağı'na bisikletleriyle çıkan DADAK Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kayakçıların kullandığı 7 kilometrelik pistten pedal çevirerek indi. DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, 'Karda bisiklet sürmenin keyfini herkes yaşamalı' dedi

Yakutiye'deki kulüp binasından saat 09.30'da toplanarak Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkan sporcular, 2200 metredeki gondol istasyonun yanındaki teleferiğe bisikletleriyle bindi. Deniz seviyesinden 3176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2600 metresine kadar çıkan bisikletli 8 genç, vadi içerisinde 7 kilometre uzunluğundaki A-1 kayak pistinden karda pedal çevirerek inişe geçti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Palandöken'de, yaklaşık 15 dakika süren iniş sırasında büyük bir adrenalin yükleyen gençler, çığlıklar atarak turu tamamladı.

Kara uygun lastikler

Palandöken'de yapılan faaliyetleri her geçen gün daha çeşitlendirdiklerini söyleyen DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin şunları söyledi: "Palandöken'de Erzurum Büyükşehir Belediyesi'yle açtığımız buz tırmanış parkından sonra şimdi de yeni bir etkinlik olarak karda bisikleti başlatıyoruz. Erzurum şehir merkezinden bisikletlerimize binip 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken'e kadar pedal çevirdik. Son hazırlıklarımızı yapıp kayak yapar gibi aşağı doğru inişe geçtik. Muhteşem bir duygu. Bu duyguyu herkesin yaşamasını istiyoruz. Kar kalitesinin iyi ve bisiklet tekerlerinin de kalın olmasından dolayı hiç zorlanmıyoruz. Düştüğünüzde ise zemin karla kaplı olduğu için hiçbir şey olmuyor. 10-12 Ocak tarihleri arasında yapacağımız buz festivalinde karda bisiklet etkinliği de olacak. Bu inişimiz aslında bunun bir provası gibi. Gerekli güvenli ekipmanları olan herkes bu etkinliğimize eşlik edebilir. Normal bir sürüşten çok bir farkı yok. Sadece dik eğimlerde biraz dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde normal mavi pist diye adlandırılan yerden bisiklet kullanmayı bilen herkes inebilir. Hedefimiz Palandöken'de yüzlerce kişi ile birlikte bisikletle iniş yapmak."

Normal inmek isteyenler için

Palandöken'de sezonun açılmasıyla birlikte, Spor Bilimleri öğrencilerinin kayak dersleri de başladı. Bir hafta boyunca gruplar halinde üniversiteye ait otobüslerle Palandöken'e taşınan öğrenciler, sabah 3, öğleden sonra da 3 olmak üzere toplam 6 saat kayak dersi alıyor. Üniversiteye ait kayak malzemelerini Palandöken'deki Karspor tesislerinde giyen öğrenciler, lift ve pistleri hiçbir ücret ödemeden kullanıyor. Adana, Mersin, İzmir, Aydın ve Antalya gibi sıcak bölgelerden Erzurum'a gelen ve ilk kez kayakla tanışan üniversite öğrencileri, yıllarını bu spora veren milli takım eski sporcuları olan öğretim üyeleri Atakan Alaftargil, Tuğrulhan Şam, Davut Budak ve Orcan Mızrak tarafından eğitiliyor. Her yıl ikinci sınıf öğrencilerine bir hafta kayak dersi verdiklerini belirten kayak öğretmenlerinden Orcan Muzrak, Spor Bilimleri'nden kayağı öğrenmeden mezun olan bir tek öğrenci yok. Buradan mezun olup okullarda görev yapacak olan öğretmenlerimiz de imkanları varsa öğrencilerine kayak öğretebilecek. Hayatında hiç kayak yapmayan öğrenci 2 günde kayağı öğrenip tek başına kayak yapabilecek duruma geliyor. Bugüne kadar binlerce öğrenciye kayak yapmasını öğreterek bu sporu da geliştirmiş oluyoruz" diye konuştu.