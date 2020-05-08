Nazilli Belediyespor'dan yeni başlangıç

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 13 Mayıs Çarşamba günü toplanarak hazırlıklarına yeniden başlama kararı aldı.

Nazilli Belediyespor'dan yeni başlangıç
08 Mayıs 2020 Cuma 11:40

Teknik direktör Yavuz İncedal ile bir araya gelen yönetim, siyah-beyazlı takımın gelecek hafta için tesisleri davet etti. Nazilli ekibi, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde toplanarak antrenmanlara yeniden başlayacak. Teknik direktör Yavuz İncedal, "Antrenmanlar ve tesis kullanım kuralları yeniden düzenleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallar çerçevesinde futbolcularımız kendi tesislerimizde kalacaklar. Sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili bütün uyarılar dikkate alınarak çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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