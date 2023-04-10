Kılıçdaroğlu: Kavgadan, çekişmeden bir şey çıkmadı
Kılıçdaroğlu: Kavgadan, çekişmeden bir şey çıkmadı
0
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Milletimiz zillet ittifakı adayına dersini verecek
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Milletimiz zillet ittifakı adayına dersini verecek
0
İmamoğlu: Kazananlar kulübü değişti
İmamoğlu: Kazananlar kulübü değişti
0
AK Parti'de yarın milletvekili adayları tanıtılacak, seçim beyannamesi açıklanacak
AK Parti'de yarın milletvekili adayları tanıtılacak, seçim beyannamesi açıklanacak
0

Okul Sporları Yıldızlar Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı

Okul Sporları Yıldızlar Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı
10 Nisan 2023 Pazartesi 17:48

ŞIRNAK (AA) - Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık olmak üzere 6 kortta başlayan müsabakalara Şırnak, Bingöl, Hakkari, Mardin, Van, Bitlis, Batman, Iğdır, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'den 40 kız ve 40 erkek sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, kentin son yıllarda adının sportif faaliyetlerle anıldığını söyledi.

Kentte genç bir nüfusun olduğunu ve bunun da avantajını sportif faaliyetlerde kullanmak istediklerini aktaran Ayar, şunları kaydetti:

"Son yıllarda artık Şırnak adını ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak ve başarılı sporcular çıkararak duyurmaya başladı. Bunların devamı da gelecek, çünkü iyi bir nesil geliyor. İnanıyorum ki en kısa sürede Türkiye'yi Avrupa'da ve dünyada temsil edecek sporcular sizlerin arasından çıkacaktır. Buna canıyürekten inanıyorum. Bölge birinciliği şampiyonasında hepinize başarılar diliyorum."

Müsabakalar, 12 Nisan'da sona erecek.​​​​​​​

Etiketler; #Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar #Okul sporları #şırnak #tenis #Türkiye Okul Sporları Federasyonu #Yıldız Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
ETÜ, Sudan'daki Bahri Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı
Sonraki Haber
Bazı bakanlar, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı
Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Haşhaş altın madalya kazandı
Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Haşhaş altın madalya kazandı
0
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, takımına güveniyor:
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, takımına güveniyor:
0
Sakaryaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Sakaryaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
0
Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi
Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi
0
Aydın'da dağ bisikleti yarışları düzenlendi
Aydın'da dağ bisikleti yarışları düzenlendi
0
Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası, Antalya'da başladı
Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası, Antalya'da başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.