Olaylı maç sonrası Sepil'den açıklama: Hepimiz yaralandık

Göztepe ile Altay arasında Spor Toto 1'nci Lig'de 27 Kasım Pazar akşamı oynanıp tribün terörü nedeniyle henüz ilk yarıda tatil edilen olaylı derbinin ardından Göztepe Eski Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil, öfkeyle değil, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini söyledi. "O fişek, sadece Mehmet Çakır'a isabet etmedi, bütün tribün vuruldu" diyen Sepil, "Bütün takımlar, bütün taraftarlar yaralandı. Yoğun bakıma futbol coşkumuzu, aşkımızı kaldırdık. Çünkü her birimiz onun yerinde olabilirdik. 'Bana gelmedi' diye düşünerek kimse sevinemez. Hepimiz yaralandık." ifadelerini kullandı

Sarı-kırmızılı kulüpte futbol şubesini Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen'in Sport Republic firmasına devretmeden önce Süper Lig Kulüpler Birliği'nde de başkanlık yapan, ilk geceden beri yaşananlarla yakından ilgilenen Sepil, "Güzel İzmir'in büyük derbisi, Göztepe-Altay maçında yaşananlar artık herkesin malumudur. Kulübümüz ve tüm futbol paydaşları adına büyük şaşkınlık ve üzüntüyle tanık olduğumuz olaylar yaşadık. Ancak öfkeyle değil sağduyu ile hareket edilmesini savunuyoruz. Artık, bu ve benzeri olaylar ile ders çıkarma sürecinin çok geride kaldığını düşünüyor ve ilgili her karar ve önleyici düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz" dedi.

"SPORDA BU ZİHNİYETİN YERİ YOK"

Yazılı açıklama yapan Mehmet Sepil, "Uzun yıllardır futbolunun içerisindeyim. Hayatımda ilk defa tribünde böyle organize bir saldırıya tanık oluyorum. Önce tribüne sokulan bir işaret fişeği, bizim tribüne, hedefe nişan alınarak sıkıldı. Çok kısa mesafeden 20-25 metredeki seyirci hedeflenerek direkt olarak işaret fişeği atılıyor. Bu işaret fişeğinin o mesafeden atılması öldürmeye teşebbüstür. Yaralı taraftarımızın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Çok kısa zamanda normal servise çıkmasını bekliyoruz. Şu anda taraftarımıza devletimiz her türlü imkanı sağlıyor. Göztepe Kulübü olarak süreci yakından takip ediyoruz. Organize bir biçimde stada işaret fişeği sokan, gözünün içine baktığı yakınlıktaki taraftara nişan alarak fişek atan zihniyetin sporda yeri yok. Stadımızda ezeli rakibimizle oynamanın tadını çıkaramadık. Bu akıl almaz olaydan dakikalar sonra Altay kalecisine hiçbir şartta onaylamadığımız bir saldırı oldu. Öncelikle belirtmeliyim ki, Altay kalecisi Ozan Evrim kardeşimizin taburcu olması yüreğimizi ferahlatmıştır. Göztepe camiası olarak, kendisine, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"DAHA BÜYÜK BİR FELAKET OLABİLİR"

Aynı olayların tekrar yaşanmaması için uyarılarda bulunan Sepil, "Kulüp olarak olayı tüm ayrıntılarıyla inceledik, her şeyi tespit ettik. Karşılaşmanın 17.24'üncü dakikasında sis bombası atılıyor ve görüş açışı kapanıyor. 17.49'uncu dakikada işaret fişeği ve diğer yanıcı maddeler atılıyor. Karşılaşma 21.45'te duruyor. Ozan Evrim kardeşimize yapılan hiçbir şartta onaylamadığımız saldırı 23.54'te yapılıyor. Olayın olmasıyla taraftarın saldırısı arasında tam 6 dakika var. Yani işaret fişeği atıldıktan sonraki bu 6 dakika içerisinde, 4 dakika kadar daha maç devam ediyor. Aslında maçın o anda durdurulup, gerekli tedbirlerin alınması gerekiyordu" dedi.

Sepil, "Böyle bir olay ilk kez yaşanması nedeniyle sakin bir gözle bakıldığınızda, olayların seyrinin değiştirilebileceğini görebiliyoruz. Bu sürecin ardından her türlü aksiyonu da alacağız. Bu süreçte yaşananların ardından sağduyu öne çıkmıştır. Olayların ardından emniyet mensupları ve sağlık görevlilerinden aldığımız bilgilere göre daha büyük bir felaket de olabilirdi. Emniyet güçlerimizin olayların ardından aldığı önlemler sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildi. Karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarımızın da hem tribünde hem de stat çevresindeki sağduyusu emniyet güçlerimizin işini kolaylaştırmıştır" cümlelerini kullandı.

"BU KARAR TÜRK FUTBOLUNDA MİLAT OLMALI"

"Adalet sistemimiz sayesinde işaret fişeği atan ve ona yardım edenlerin tamamı, 'Cinayete Teşebbüs' suçundan tutuklamıştır" diyen Mehmet Sepil, kararın milat olması gerektiğini belirtip, "Bu kararın Türk futbolu adına bir milat olacağına inanıyorum. Göztepe olarak Altay Kulübü ile ortak açıklamamızda, bu çirkinliğe rağmen taraftarlarımızı sağduyuya davet ettik. Göztepe Kulübü olarak yapılan provokasyona rağmen alacağımız cezanın farkındayız, bilincindeyiz ama kişiler de artık en ağır şekilde cezalandırılmalı ve kulüplere karşı bu koz olarak kullanılmamalıdır.

Çünkü bu tür olaylardan sonra, suçu işleyen bireylere yeterli cezaların kesilememesi en önemli sorunlardandır" dedi.

Sepil, "Kulüpler Birliği başkanlığı döneminde de en büyük sorunun kişilere ceza verilmemesi olduğunu dile getirmiştim. Futbolun tüm paydaşlarının bu konu üzerinde düşünmesi ve kanunların bu şekilde düzenlenmesi, uygulanması gerekiyor. Ceza hukukunun temeli iki kelimedir: suç bireyseldir. Bu evrensel yaklaşım, sporda zaman zaman farklı uygulamalarla karşımıza çıkıyor. Artık çıkmasın. Kulüpler sorumludur ve gerekenler yapılacaktır. Ancak, suçu işleyen bireylerin de, kulüpleri kalkan olarak kullanmasına artık dur deme zamanı gelmiştir. Bu olayları gerçekleştiren kişiler en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Verilen cezalar örnek olmalıdır. Yargılama, adil ve hızlı sonuçlanmalıdır" şeklinde görüş bildirdi.

"ALİ KOÇ'UN TESPİTLERİ DE DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da geçtiğimiz günlerde söylediği konuyu hatırlatıp, "Statlardaki kamera yetersizliği nedeniyle bu saldırıları yapanların tespit edilmesi çok zorlaşıyor. Burada, gerek kulüpler gerekse federasyonumuzun her türlü desteğe açık olduğunu hatırlatmak isterim. Artık, taraftar diye her türlü vandallığı yapanları, suç işleyenleri, kimse korumasın, kollamasın. Yaşananlara hala inanamıyorum. Fişekle yaralanan taraftarımızın ismi Mehmet Çakır'dır. Mehmet Sepil olarak Göztepe'nin camiasının bu evladının bundan sonraki hayatında her zaman yanında olacağım. Göztepe Kulübü olarak Mehmet kardeşimiz için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

"O FİŞEK SADECE MEHMET ÇAKIR'A İSABET ETMEDİ"

"O fişek, sadece Mehmet Çakır'a isabet etmedi, bütün tribün vuruldu" diyen Sepil, "Bütün takımlar, bütün taraftarlar yaralandı. Yoğun bakıma futbol coşkumuzu, aşkımızı kaldırdık. Çünkü her birimiz onun yerinde olabilirdik. 'Bana gelmedi' diye düşünerek kimse sevinemez. Hepimiz yaralandık. TFF Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'nin dediği gibi; spor, tutku ve eğlence ekseninden uzaklaşmamalı. Rakip düşman değildir. Hırs, savaş değildir. Saygı zayıflık değildir. Eğlenmeyi tekrar öne çıkarmalıyız. Biz Göztepe Kulübü olarak yıllardır çocukların ve kadınların tribünlerde olması için önemli projeler yürütüyoruz. Çocukların ve kadınların olmadığı tribünleri futbolda yeterli görmedik. Her şey rağmen geleceğe olan inancımızdan vazgeçmedik ve yıllardır sürdürdüğümüz sosyal projeleri futbolun, sporun güzel tarafı olarak desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" cümleleriyle açıklamasını bitirdi.