Otizmli sporcu Tuna, bir ilki başardı!

İzmirli 19 yaşındaki otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca ve Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye anlamlı etkinlikte yüzerek geçip tarihi bir ilki başardı.

Tunca ve Onaran, Yunanistan'dan Türkiye'ye otizme dikkat çekmek ve 18 Nisan'da Mersin'deki Avrupa Triatlon Kupası yarışmasından dönerken henüz 24 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden triatloncu Ata Yahşi'yi anmak için yüzdü. Daha önce Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçerek ilki başaran Tuna Tunca, Yunanistan ve Türkiye arasında yüzen ilk otizmli yüzücü olarak da tarihe geçti. Sakız Adası'nın Karfaz Koyu'ndan suya giren ikili, 11.5 kilometreyi 2 saat 44 dakikada kat edip Çeşme Pırlanta Koyu'na ulaştı. Tuna Tunca'nın ailesi ise sporcunun performansını tekneden takip etti.

Otizmli yüzücü Tuna Tunca ve Antrenör Mert Onaran'ı Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Belediye Başkanı Ekrem Oran, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Pırlanta Plajı'nda karşıladı. Kaymakam Çakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada Tuna Tunca ile gurur duyduklarını söyledi. Belediye Başkanı Ekrem Oran, Tuna Tunca'nın otizme dikkat çekmesinin yanında dünyanın barışa ihtiyacı olduğu günlerde anlamlı bir mesaj verdiğini belirtti. Tuna Tunca'nın annesi Gülnur Tunca, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Farkındalık gününde kalp emojisi koyup ve mavi giyerek otizmi anlamak ve fark etmek mümkün değil. Otizmliler suda yüzüyorlar, otizmliler otobüse biniyorlar, otizmliler okulda eğitim alıyorlar. Otizm akıyor, otizm hayatın içinde bir gerçek. Tuna ve bütün otizmliler ile gurur duyuyorum" diye konuştu.

SIRA MANŞ VE CEBELİTARIK'TA

Tuna Tunca'nın 6 yıldır antrenörlüğünü yapan 39 yaşındaki Mert Onaran, otizmli sporcunun ilk açık deniz geçişini başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Daha önce de çeşitli organizasyonlarda Tuna'yla birlikte 10 kilometre yüzdüklerini vurgulayan Onaran, "Şansımıza çok iyi deniz ve hava koşulları vardı. Deniz göl gibiydi. Yüzüş mesafemizi 10 kilometreden 11.5 kilometreye çıkardık. Anlamlı bir yüzüşle hem otizme farkındalık yaratıp hem çok erken kaybettiğimiz Ata Yahşi'yi andık. Şimdi sıra İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi ve Avrupa ile Afrika'yı ayıran Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçmeye geldi. Tuna, bu hedeflere emin adımlarla ilerliyor. Otizmli bireylerin neler başarabileceğine büyük örnek oluyor. Tuna'yı bu başarı için tekrar tebrik ediyorum" dedi.