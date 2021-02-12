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Otomobil sporlarının adresi İzmir

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2021 Demir Berberoğlu Sezonu yarış takvimini açıkladı

Otomobil sporlarının adresi İzmir
12 Şubat 2021 Cuma 16:36

Buna göre, Türkiye Pist Şampiyonası ile Türkiye Karting Şampiyonası yarışları İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıllarda birçok ulusal yarışa ev sahipliği yapan İzmir Ülkü Park Yarış Pisti, TOSFED’in açıkladığı takvimde yine Türkiye'nin en gözde pistleri arasında yerini aldı.

Türkiye Pist Şampiyonası yarışları 5-6 Haziran, 10-11 Temmuz ile 2-3 Ekim tarihlerinde, Türkiye Karting Şampiyonası yarışları ise 5-6 Haziran ile 10-11 Temmuz'da Ülkü Park Yarış Pisti'nde organize edilecek. Yarışma takvimi, pandemi şartlarına bağlı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınacak nihai izinlere göre yürütülecek ve bakanlığın direktifleri doğrultusunda değişiklik yapılabilecek.


Kaynak: DHA
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