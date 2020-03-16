Oyunumuzdan memnunuz

Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncuların isteği, arzusundan memnun olduklarını, yola devam edeceklerini söyledi.

Kazanmak istedikleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarından belirten Hüseyin Çimşir, "Kazanıp rakiplerle olan puan kaybını arttırmak, avantajlı konuma girmek istiyorduk ama beraberlikle ayrıldık. Maça geneli itibariyle bakıldığı zaman özellikle ilk yarıdaki oyun oynama isteğinden oldukça memnunum. İlk yarıda bazı pozisyonlarda şut atma ve kenardan gelen ortalara temas etme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Çimşir "O oyunun karşılığında skoru yapmamız öne geçirmemiz gerekiyordu ama bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarı geriye düştükten sonra erken gol bulup skoru eşitledik. Daha sonra pozisyonlar bulup kazanmak için oynadık ama maalesef sonuç itibariyle berabere bitirdik. Oyuncuların isteğinden arzusundan mutluyum, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Çimşir, karşılaşmanın ilk yarısında Nwakaeme'nin ceza alanında çekilip düştüğü pozisyonla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Pozisyonu izledim, penaltı olduğunu düşünüyorum. Hem bu maç hem Gaziantep maçında verilmeyen penaltı var. Gaziantep maçında attığımız gol iptal oldu. Kritik haftalara giriyoruz. Kritik kararlar, hakemlerin bu konularda biraz daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Başakşehir maçında pozisyonu bile incelemediler, çabuk çabuk geçiştirdiler. Bu konuda yönetimin gayreti var, bir savaş veriyorlar. Biz de onların saha dışındaki savaşını, saha içinde oynadığımız oyun aldığımız sonuçlarla katkı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mıkel'ın açıklaması kulübü bağlamaz

Obi Mikel'in ligin iptal edilmesine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımı konusunda sorulan bir soru üzerine de Çimşir, şunları söyledi: "Şu anda sadece bizim ülkemizde değil dünya genelinde olan bir olayla karşı karşıyayız. Zor bir dönemde geçiyor bütün ülkeler. Hem devlet hem bakanlık bugüne kadar bu süreci çok iyi getirdiler. Oyuncuların tedirgin olması normaldir. Bazıların aileleri dışarıda, panik yaptıkları olur ama özellikle Obi Mikel'in kendi yaptığı bireysel açıklamadır. Bu açıklama ne kulübü, ne takımı bağlar. Kendi yaptığı açıklama. Kafasının karışık olduğu futbolla ilgili farklı problemleri olduğunu söyledi. Biz de saygı duyduk, yapacak bir şey yok."

Puanlar eşit, yarış devam ediyor

Zorlu bir karşılaşma oynadıklarını kaydeden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise şöyle konuştu: "Bir yandan Trabzonspor'a karşı deplasmanda oynamak, bir yandan 3 gün önce Avrupa Kupası'nda şiddetli maç geçirdik, bunun üzerine yolculuk yapıp belki 72 saati bile tamamlamadan maça çıktık. Konsantrasyon olarak ilk yarı zorlandık. Trabzonspor'un zorlandığı bulduğu fırsatlar vardı. İlk yarı bizden daha çok oyun içerisindeydiler, daha çok pozisyon buldular. İkinci yarı çok daha iyi başladık. 1-0 bulduktan sonra çok erken duran top golü yedik. Bunu yemesek belki 2'nci golü bulup maçı kazanma şansımız da olabilirdi. Ama 1-1'den sonra da Trabzonspor'un girdiği pozisyonlar vardı. Trabzonspor da maçı kazanabilirdi. İki takımın futbol anlamında Türkiye'den büyük övgüler aldığını söylemek istiyorum. Bugün bunu sahaya yansıtmaya çalıştılar. İki takımı da oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Zirve yarışı devam ediyor. Puanlar eşit. Bu hafta sonu için diğer takımların oynayacakları maçları bekleyeceğiz. Daha sonraki uzun serüvenin nasıl geçeceğine bakacağız."

Kaybetmemek önemliydi

Trabzonspor deplasmanında kaybetmemenin önemli olduğunu kaydeden Buruk, bu konuda şunları dedi: "Çok yoğun maçlar oynadık. Hemen hemen aynı kadrolarla çıkıyoruz. Maç içerisinde bu zaman zaman aynı dinamizmin olmamasını ortaya çıkartıyor. Bugün de burada kaybetmemek önemliydi. Kaybettiğini zaman hem 3 puan geriye hem de ikili averajda geriye düşüyorsunuz. Buradan beraberlik çıkartarak hem aynı puanda kalıyor, hem de ikili averajı vermiyorsunuz Stratejik anlamda bundan sonraki haftalara yönelik bizim için önemliydi. İki takımda iyi futbol oynuyor. Bundan sonraki haftalarda da aynı şekilde yarış devam edecek."

İnşallah virüs ortadan kalkar

Seyircisiz futbolu çok sevmediklerini ifade eden Buruk, "En başta sağlık. Ülkemizde bilinçli olmalıyız. Bu virüs Çin'den başlayıp Kore, İran derken Avrupa'yı sağlam şekilde vurdu. Bunun Türkiye'de aynı şekilde olmaması için dikkatli olunması gerekiyor. Tabii ki seyircisiz futbolu çok sevmiyoruz, istemiyoruz. Televizyon başında maç izleyen insanlar için zor oluyordur. Şu anki ortam ya futbolcusuz ya seyircisiz olacak. Bunla ilgili ne karar veriliyorsa saygı duymak gerekiyor. Çünkü sağlık her şeyin ötesinde. Gerekirse belki maçlar oynanmayacak. Bundan sonraki haftalar neler olabilir bilemiyoruz. Tatsız, tuzsuz, heyecanımızı da bazen kaybettiğimiz, oyuncuları da maça hazırlarken çok zorlanıyoruz. İnşallah bu illet virüs en kısa sürede ortadan kalkar" diyerek açıklamalarını tamamladı.