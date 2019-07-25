Paintball ile eğlencenin tadına varın

Paintball son zamanlarda oldukça popüler olan ve adrenalin tutkunu kişilerin severek oynadığı bir oyundur.

Bir strateji oyunu olan Paintball heyecan birleşince ortaya keyifli ve unutulmaz anlar çıkar. En az 4 kişi en fazla 12 kişi ile oynanır. Genellikle 2 takım şeklinde oynanır.

Nasıl Oynanır?

Paintball için daha çok açık alanlara kurulmuş oyun alanları tercih edilir. Firmamız oyunun daha çok keyfine varmanız için doğa içinde bir oyun alanı inşa etmiştir. Oluşturulan her takım kendi kaptanını belirler. Her oyunda bir hakem vardır ve oyunu yönetir. Oyun hakemin düdük çalması ile başlar. Paintball oyunu sırasında görevlendirilecek hakemi firmamız belirler. Oyunda doğru stratejiler belirleyerek vurulmamak ve karşı tarafın oyuncularını elemektir. Karşı takımın oyuncusuna beş metreden daha yakın bir mesafeden ateş etmek diskalifiye nedenidir.

Oyun Süresi Ne Kadardır?

Oyunun süresi her oyununun stratejisine göre farklılık gösterir. Bazen bir saat içinde biterken bazen günler sürebilir. Genelde 3 set şeklinde oynan Paintball oyununda her set 15 dakika sürer. Set araları 5 dakikadır. Bir önceki sette vurulan oyuncular yeni set başlayınca arkadaşının yanında oyuna başlar. Vurulan oyuncu ellerini kaldırarak oyundan çıkar. Hakemin dediği esastır ve hakemin dediklerine uymayanlar oyundan diskalifiye edilir. Oyun süreleri oyuncuların strateji yapması ve tecrübeleri ile ilgilidir. Oyunun kazanan taraf belirlenene kadar oyun devam eder.

Paintball Ekipmanları

Her oyunda olduğu gibi Paintball oyununda da bazı ekipmanlar kullanılır. Koruyucu gözlük, kask, kamuflaj, dizlik, eldiven gibi bir takım malzemelerin kullanılması zorunludur. Firmamız oyun sırasında gerekli olan tüm ekipmanları kendi temin eder. Oyunda öncelik oyuncuların güvenliği olduğu için kurallara tüm oyuncular uymalıdır. Firmamız tüm ekipmanları dezenfekte ederek tekrar kullanıma sunar.

Paintball Fiyatları