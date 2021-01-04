Pınar Karşıyaka'da hedef galibiyet

ING Basketbol Ligi'nde son 7 maçını kazanarak zirve yarışını sürdüren Pınar Karşıyaka'da hedef, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki erteleme mücadelesinde İtalyan ekibi Fortitudo Bologna'yı yenmek.

Pınar Karşıyaka'da hedef galibiyet
04 Ocak 2021 Pazartesi 12:16

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Grupta 10 Kasım'da oynanması gereken maç, temsilcimizde 7 oyuncunun koronavirüse yakalanması nedeniyle 5 Ocak'a ertelenmişti. 

Bu sezon Şampiyonlar Ligi macerasına Bilbao Basket'i deplasmanda yenerek başlayan Kaf-Kaf, ardından Brose Bamberg'le oynadığı iki maçı da kaybedip, hem Avrupa'daki 14 maçlık galibiyet serisinden olmuş hem de evindeki yenilmezlik serisi son bulmuştu. Bamberg'in üst turu garantilediği grupta yeşil-kırmızılılar 3 maçta 1 galibiyetle 3'üncü sırada yer alıyor. Bologna'nın ise henüz galibiyeti yok. Grup maçları sonucunda ilk 2 sırayı elde edecek takımlar son 16'ya kalacak.

Etiketler; #pınar karşıyaka #izmir #basketbol
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