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Pınar Karşıyaka'da Mitchell gitti

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka, 1 aydır başını ağrıtan Akil Mitchell'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Pınar Karşıyaka'da Mitchell gitti
24 Kasım 2021 Çarşamba 11:52

Bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Karşıyaka’da sezon başında takıma katılan pivot Mitchell, ligde 3 maçta 4.3 sayı, 5.3 ribaund, 2 asist, Avrupa'da yine 3 maçta 9 sayı, 6.3 ribaund ortalamalarıyla oynayıp gözden düştü. Mitchell'ın yerine ekim ayında 7'nci yabancı olarak Real Madrid patentli Alex Tyus'u transfer eden Karşıyaka, ABD'li oyuncuyla yollarını ayırmaya çalıştı.

Son 1 aylık süreçte sakat olduğunu gerekçe göstererek 26 Ekim'deki Baxi Manresa maçından beri forma giymeyen, antrenmanlara çıkmayıp kulüp arayan Mitchell, pivotlardan Semih Erden'in sakatlanıp ameliyat olması sonrası idmanlara davet edildi. Ekim ayı maaşının ödenmediği gerekçesiyle antrenmana da çıkmayıp oynamadan maaş hak etmeyi sürdüren Mitchell'ın sözleşmesi ekim ödemesi yapılıp, fazladan birkaç maaş daha ödenmesi karşılığında karşılıklı olarak sonlandırıldı. Semih Erden'in yokluğunda elinde pivot olarak yalnız Alex Tyus kalan Karşıyaka, uzun forvet Mahir'i yine 5 numarada değerlendirecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pınar karşıyaka #basketbol #akil mitchell
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