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Pınar Karşıyaka'da şampiyonluk priminde çember genişliyor

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı’nın yarı finalde Türk Telekom’u yenerek final maçına çıkmaya hak kazanması ile Karşıyaka Spor Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Cenk Karace öncülüğünde bir araya gelerek oyunculara prim sözü veren Karşıyaka sevdalısı grup her geçen gün büyüyor. 

Pınar Karşıyaka'da şampiyonluk priminde çember genişliyor
13 Haziran 2023 Salı 14:10

Şampiyonluk halinde oyunculara dağıtılmak üzere oluşturulan prim havuzu, son olarak; Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, Ali Aslan, Ali Gürsu Dere, Bekir Girgin, Can Ertöz, Cüneyt Özkan, Erdinç Özdeker, Gökhan Şensan, İbrahim Kuzu, Mehmet Ali Yontan, Mehmet Doğan, Nedim Kalpaklıoğlu ve Tevfik Bilsev’in de dahil olması ile gücüne güç kattı.   
Anadolu Efes takımı ile ilk müsabakasını yarın gerçekleştirecek olan Pınar Karşıyaka Basketbol takımı Türk Telekom ile karşılaştığı kıyasıya mücadele sonucunda finale çıkmaya hak kazanarak tüm İzmir’i sevince boğmuştu. Yapılan açıklamaya göre 8 yılın ardından tüm İzmirlilere final heyecanını yaşatan takımın oyuncularına, aksi bir gelişme yaşansa da özel bir prim verilecek. 

Havuzda hangi isimler yer alıyordu
1912 Derneği Üyeleri , Adem Şimşek, Adem Paşalı, Ahmet Çınar, Azat Yeşil, Bertuğ Ösen, Bülent Kural, Cem İnam, Cenk Karace, Cüneyt Özkan, Durmuş Kara, Efrahim Çekiçoğlu, Ender Yorgancılar, Fesih Demirer, Hakan Çeliker, Hakan İnan, Hakan Özdolgun, Hasan Yıldırım, Hüseyin Kaftan, İbrahim Yelkenbiçer, İlker Akpınar, İlker Ergüllü, Mehmet Karal, Mehmet Katmerci, Mehmet Kızılkan, Murat Özbek, Mustafa Karabağlı, Mustafa Özçakar, Mustafa Taşova, Nazım Torbaoğlu, Rıdvan Gürgönül, Sarp Yalçınkaya, Sedat Gezer, Serdar Işıldar, Sinan Atik, Tayfun Yelkenbiçer, Tolkar Karace, Veysi Kubba, Volkan Sintaç, Vural Budak, Yaşar Taşbunar, Yener Eyüpoğlu, Yücel Yetik…

Etiketler; #pınar karşıyaka
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