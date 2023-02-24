Pınar Karşıyaka depremzedeler için parkede

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Bitci Türkiye Kupası'nda sezona Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketleri nedeniyle verilen arada Pınar Karşıyaka, yarın Ayos Konyaspor'u depremzedeler için özel maçta ağırlayacak.

Pınar Karşıyaka depremzedeler için parkede
24 Şubat 2023 Cuma 11:27

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak mücadelede elde edilecek hasılat depremzedelere aktarılacak. Biletlerin 100 TL'den satıldığı karşılaşmada sezonluk kombine biletler ve VIP kartlar geçerli olmayacak. 

Her taraftar salona bilet alarak girecek. Yeşil-kırmızılılarda A Milli Takım'ın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu'nda oynayacağı maçlar için ay-yıldızlı kafilede bulunan Kenan Sipahi ve Litvanya Milli Takımı kadrosundaki Kuzminskas forma giymeyecek. Dünya Şampiyonası'na gitmeyi çok önceden garantileyen Litvanya, K Grubu'nda Macaristan'ı 89-64 yenerken, Karşıyakalı Kuzminskas 14 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
 

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