Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda ısrarcı

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı'nın genel menajeri Selim Çınar, FIBA Avrupa Kupası'nda "Dörtlü Final"e ev sahipliği yapma ve kupayı kazanma noktasında ısrarlı olduklarını bildirdi.

Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda ısrarcı
13 Haziran 2020 Cumartesi 11:41

FIBA Avrupa Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdıran Pınar Karşıyaka'da gözler, 15 Haziran Pazartesi günü Almanya'nın Münih kentinde yapılacak ve kupalara ilişkin kararların alınmasının beklendiği FIBA toplantısına çevrildi.

Selim Çınar, yaptığı açıklamada, sezonun tamamlanmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Daha önce Başkanımız Turgay Büyükkarcı'nın da açıklamış olduğu gibi, eylül ayına ertelendiği günden bugüne dek Avrupa Kupası'nda sezonun tamamlanmasına yönelik takip ve ısrarımız devam etmekte. FIBA Avrupa Kupası Final Four’u düzenleme konusunda isteğimiz de var, organizasyonu düzenleyecek gücümüz de. Organizasyonun bütününde ulaşımdan konaklamaya birçok detayı düşünerek görüşmelerimizi ve hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. Son derece güçlü ve iyi bir şekilde geçirmekte olduğumuz ancak pandemi nedeniyle ertelenen FIBA Avrupa Kupası'nda amacımız, sezonun sağlıklı bir şekilde sonuna dek oynanmasını sağlamak ve hak ettiğimize inandığımız kupaya uzanmak." FIBA, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Avrupa Kupası'nın eylül veya ekim aylarında tamamlanacağını ve FIBA Avrupa Kupası'nda  "Dörtlü Final" formatının uygulanacağını bildirmişti.

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