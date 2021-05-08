Pınar Karşıyaka finalde!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 84-79 yenerek adını finale yazdıran Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında ikinci kez finale kaldı

Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki müsabakada ilk iki periyodu önde geçen Pınar Karşıyaka, üçüncü periyotta rakibinin üstünlük kurmasına engel olamadı. Ancak dördüncü periyotta özellikle son bölümdeki etkili oyunuyla rakibini 84-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka adını finale yazdırdı.

Karşılaşmada 3 sayılık atışlarda 7'de 7 isabetle oynayan Sek Henry, müsabakayı 24 sayıyla tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismini 17 sayı ile Amath M'Baye ve 14 sayı kaydeden Raymar Morgan izledi.

Pınar Karşıyaka 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak final mücadelesinde Hereda San Pablo Burgos (İspanya)-SIG Strasbourg (Fransa) maçının galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 2012-2013 sezonunda EuroChallenge Kupası'nın ardından ikinci kez finale yükselen Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya mağlup olmuştu.

Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükselmesine rağmen turnuva yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde tamamlanmamıştı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez bir Türk takımı finale kaldı. 2016-2017 sezonunda finale yükselen Banvit, Tenerife'ye 63-59 yenilerek kupaya uzanamamıştı.

Sarıca: "Biz savaşçı bir takımız, her şeyi yapabiliriz"



Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 84-79 yenerek finale yükselen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Biz savaşçı bir takımız, her şeyi yapabiliriz." dedi.

Sarıca, maçtan sonra yaptığı açıklamada, galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Artık finale çıktıklarını aktaran Sarıca, şöyle konuştu:

"İlk yarı çok iyi oynadık, hem savunmada hem hücumda çok iyiydik. İkinci yarıda çok hata yaptık ve top kaybımız çoktu. Onların geçiş oyunlarını ve hızlı hücumlarını kesmek önemliydi. Son 7 dakikada ise baskılı alan savunması ve değişmeli adam adama savunma ile oyuna tutunduk. Takımımızın karakteri olarak hiç pes etmedik, oyuncularımı bu büyük işten dolayı kutluyorum."

Sarıca, finaldeki rakibin çok önemli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Karşımızda iyi bir takım olacak. Oyuncularıma çok güveniyorum, birbirimize güveniyoruz. Üçüncü periyot başında hatalar yaptık, top kayıpları yaptık. Rakibimiz top kayıplarımızdan 26 sayı buldu ama hiç korkmadım. Biz savaşçı bir takımız, her şeyi yapabiliriz."

Geçen seneden beri aynı düzeni devam ettirdiklerini belirten Sarıca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene olduğumuz yerden daha iyiyiz, final oynayacağız ve bunu Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, bu önemli. Takıma bir tane bile oyuncu katmadan yaptık. Özellikle Kovid durumu varken bile takıma ekleme yapmadık. Bundan dolayı bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu benim oyunculuğumda da karakterimde de vardı, savaşmak. Dolayısıyla savaşan ve mücadele eden oyuncularım var. Hata yapabiliriz ama asla pes etmeyiz, vazgeçmeyiz. Hayallerimize ulaşmak için de her şeyi beraber yapıyoruz. Çok mutluyum."



FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonu final maçında Pınar Karşıyaka ile İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos 9 Mayıs Pazar günü karşılaşacak.

Rusya'nın Nihny Novgorod kentindeki 8'li final organizasyonda Çekya'dan ERA Nymburk'un ardından İspanyol Casademont Zaragoza'yı mağlup eden Pınar Karşıyaka finale yükselen ilk takım oldu.

Çeyrek finalde İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon'u saf dışı bıraktıktan soran Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u da eleyen geçen senenin şampiyonu İspanyol Hereda San Pablo Burgos da Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

Pınar Karşıyaka ile Hereda San Pablo Burgos, 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'daki final maçında karşılaşacak. Casademont Zaragoza ile SIG Strasbourg da aynı gün saat 16.00'da üçüncülük maçına çıkacak.