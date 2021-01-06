Pınar Karşıyaka - Fortitudo Bologna: 80-69

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda temsilcimiz Pınar Karşıyaka, lider Brose Bamberg karşısında aldığı üst üste 2 yenilginin ardından evindeki erteleme sınavında Fortitudo Bologna'yı mağlup ederek Son 16 Turu yarışını sürdürdü: 80-69.

Pınar Karşıyaka - Fortitudo Bologna: 80-69
06 Ocak 2021 Çarşamba 09:22

Bamberg'in üst turu garantilediği grupta 4 maçta 2'nci galibiyetini elde ederek adını son 16 takım arasına yazdırma mücadelesinde Bilbao Basket'i yakalayan Kaf-Kaf'ta Morgan 20 sayıyla oynadı. İtalyan ekibi Bologna ise 4 maçta 4'üncü mağlubiyetini alarak üst tur şansını yitirdi. Karşıyaka, grupta sonraki maçta 12 Ocak'ta yine Bologna'ya konuk olacak.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta temsilcimiz periyodun bitimine 2 dakikada M'Baye'nin turnikesiyle ilk kez 17-15 öne geçti. İlk 10 dakikada 19-17 yeşil-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşıyaka, ikinci periyotta Morgan, Taylor, Metecan, Semih ve Henry'nin skor katkısıyla farkı 13 sayıya çıkardı. Devre sonunda soyunma odasına 41-31 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyot 57-49'la geçildi. Dördüncü periyotta İtalyan temsilcisinin farkı kapatmaya çalıştığı bölümlerde Metecan, Henry ve Taylor'la kritik 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyerek salondan 80-69 galip ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Nicolas Maestre (Fransa) (xx), Zdravko Rutesic (Karadağ) (xx), Petr Hrusa (Çekya) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 13, Henry (xxx) 13, Onuralp (x) 2, M'Baye (xxx) 15, Morgan (xxx) 20, Metecan (xxx) 8, Kennedy (xx) 5, Yunus (x) , Semih (xx) 4

FORTITUDO BOLOGNA: Banks (xx) 9, Hunt (xxx) 18, Palumbo (xxx) 10, Sabatini (x) 2, Withers (xxx) 12, Tote (x) 3, Baldasso (xxx) 13, Cusin (x) 2

1'İNCİ PERİYOT: 19-17

İLK YARI: 41-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-49

Etiketler; #pınar karşıyaka #basketbol #izmir #karşıyaka #Fortitudo Bologna
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