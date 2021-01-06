Pınar Karşıyaka iki kupada da zirveye oynuyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonki başarılı çizgisini koruyup üst üste 7 galibiyetle üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Brose Bamberg karşısında aldığı 2 yenilginin ardından Fortutido Bologna önünde hata yapmadı.

İtalyan temsilcisini erteleme sınavında 80-69 mağlup eden Kaf-Kaf, 4 maçta 2 galibiyetle grupta ikinci sıraya tırmandı. Bamberg'in üst turu garantilediği grupta 12 Ocak'ta iddiası kalmayan Bologna'ya konuk olup, 27 Ocak'ta final niteliğindeki mücadelede kendisi gibi 2 galibiyeti bulunan Bilbao Basket'i ağırlayacak Karşıyaka, 2'de 2'yle son 16 turuna kalmaya çalışacak. Bologna mücadelesinin ardından kazanmaları gereken bir maçı galip tamamladıklarını söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca, "Gruptan çıkmak için kazanmamız gereken 2 maç daha var" dedi.



