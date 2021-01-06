Pınar Karşıyaka iki kupada da zirveye oynuyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonki başarılı çizgisini koruyup üst üste 7 galibiyetle üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Brose Bamberg karşısında aldığı 2 yenilginin ardından Fortutido Bologna önünde hata yapmadı. 

Pınar Karşıyaka iki kupada da zirveye oynuyor
06 Ocak 2021 Çarşamba 11:54

İtalyan temsilcisini erteleme sınavında 80-69 mağlup eden Kaf-Kaf, 4 maçta 2 galibiyetle grupta ikinci sıraya tırmandı.  Bamberg'in üst turu garantilediği grupta 12 Ocak'ta iddiası kalmayan Bologna'ya konuk olup, 27 Ocak'ta final niteliğindeki mücadelede kendisi gibi 2 galibiyeti bulunan Bilbao Basket'i ağırlayacak Karşıyaka, 2'de 2'yle son 16 turuna kalmaya çalışacak. Bologna mücadelesinin ardından kazanmaları gereken bir maçı galip tamamladıklarını söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca, "Gruptan çıkmak için kazanmamız gereken 2 maç daha var" dedi.


 

Önceki Haber
Menemenspor'un gençleri Süper Lig yolunda
Sonraki Haber
Bucaspor 1928'de ayrılık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.