Pınar Karşıyaka ikinci oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol Hereda San Pablo Burgos'a 64-59'a mağlup olan Pınar Karşıyaka, 2012-2013 sezonunda EuroChallenge Kupası'nın ardından ikinci kez finalde kaybetti

Rusya'nın Nizhny Novogorod kentindeki 8'li final organizasyonunda çeyrek finalde Çekya'dan ERA Nymburk'un ardından İspanyol Casademont Zaragoza'yı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, final maçında geçen sezon da kupayı kazanan Hereda San Pablo Burgos'a yenilerek kupaya uzanamadı.

Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında yine başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 2012-2013 sezonunda İzmir'deki EuroChallenge Kupası Dörtlü Finali'nde finale yükselmiş, Rus ekibi Krasnye Krylia'ya yenilmişti.

Türk takımlarının 14. kez final oynadığı Avrupa kupalarında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes ile Fenerbahçe gibi ikişer defa finalde kaybetti. Bu takımların dışında Banvit, TOFAŞ ve Trabzonspor da birer kez finale yükselmelerine rağmen kupayı kazanamadı.

2016-2017'den beri oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Tenerife (İspanya), AEK (Yunanistan), Virtus Bologna (İtalya) takımlarının ardından Hereda San Pablo Burgos iki kez üst üste birinciliğe ulaştı. Bu sezona kadar Tenerife ve AEK'nin ikişer kez finale yükseldiği organizasyonda Pınar Karşıyaka gibi Banvit, Monaco (Fransa) ve Virtus Bologna da birer kez finalde oynamıştı.

Pınar Karşıyaka'nın başarılı oyuncuları Amath M'Baye ile Tony Taylor, 2018-2019'da Virtus Bologna ile kazandıkları kupayı bu sefer elde edemedi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci olan Pınar Karşıyaka, ödüllerini aldı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda ikinciliği elde eden Pınar Karşıyakalı basketbolcular ödüllerini aldı.

Nagorny Spor Salonu'ndaki müsabakada Hereda San Pablo Burgos'a mağlup olan Pınar Karşıyakalı basketbolcular, teknik ekip ve yeşil-kırmızılı ekibi desteklemeye gelenler büyük üzüntü yaşadı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle ilk önce ikinciliği elde eden Pınar Karşıyakalı basketbolculara ve teknik heyete ikincilik ödülleri verildi. Kupada üst üste ikinci kez birinciliğe ulaşan Hereda San Pablo Burgoslu oyuncular da madalyalarının ardından kupalarını aldı.

Final maçının en değerli oyuncusu seçilen Hereda San Pablo Burgos'tan Vitor Benite'ye de ödülü verildi.