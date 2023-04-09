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Pınar Karşıyaka, sahasında Anadolu Efes'i 98-83 mağlup etti

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü hafta maçında sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 98-83 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka, sahasında Anadolu Efes'i 98-83 mağlup etti
09 Nisan 2023 Pazar 21:18

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü hafta maçında sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 98-83 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarının desteğiyle bu sezon Fenerbahçe Beko, Galatasaray NEF ve Beşiktaş Emlakjet'ten sonra Anadolu Efes'i de mağlup etmeyi başaran yeşil-kırmızılı ekip, 24 maçta 18 galibiyetle üçüncü sıradaki yerini pekiştirdi. İzmir ekibi, sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda ilk yarıda da yendiği Anadolu Efes'in ikili averajla da önüne geçti. Hafta içinde son 2 sezonda şampiyon olduğu Euroleague'de bu yıl Play-Off aşamasını göremeden elenmenin şokunu yaşayan Anadolu Efes ise 17 galibiyetle dördüncü sırada kaldı.

Pınar Karşıyaka'da sakatlığı geçmeyen McCollum forma giyemezken, Anadolu Efes'te Micic, Pleiss, Singleton gibi isimler kadroda yer almadı. Maçın başında Anadolu Efes'te Zizic'in pota altından, Beubois ve Clyburn'ün 3 sayı çizgisinin gerisinden basketlerine Pınar Karşıyaka Kuzminskas'la yanıt vermeye çalıştı. Konuk ekip bu bölümde farkı 9 sayıya çıkarırken, Jaylon Brown ve Vitto Brown'ın üst üste basketleriyle fark 4'e indi. Periyodun son dakikasında Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, rakip takımdan Bryant'ın top taşıdığı gerekçesiyle sert bir şekilde itiraz edince üst üste 2 teknik faulle oyundan atıldı. Maçın kalan bölümünde yeşil-kırmızılıları yardımcı antrenör Recep Şen yönetti. İlk periyot 12 sayı farkla, 28-16 Anadolu Efes üstünlüğüyle bitti. İkinci periyotta Vitto Brown, Kenan Sipahi ve Berkan'ın sayılarıyla farkı 2'ye düşüren Karşıyaka, devrenin bitimine 4 dakika 28 saniye kala Jaylon Brown'ın üçlüğüyle 37-36 öne geçti. Efes rakibine Beubois'le yanıt verirken, Clyburn'ün serbest atışıyla ilk yarı 47-47 sonuçlandı. Üçüncü periyoda etkili başlayıp 7 sayı farkla öne geçen ev sahibi Karşıyaka'ya konuk ekip Larkin ve Beubois'le cevap verdi. Jaylon Brown, Kuzminskas ve Angola'nın üçlük isabetleriyle üstünlüğü yeniden eline alıp farkı 9'a taşıyan Kaf-Kaf, son 10 dakikaya 77-68 önde başladı. Dördüncü periyotta iki takım da yorgunluk belirtileri gösterip skor üretmekte güçlük çekerken, periodun başında farkı 13'e çıkaran ev sahibi kalan bölümde hata yapmayıp salondan 98-83 galip ayrıldı. Karşıyaka'da Jaylon Brown 23 sayıyla yıldızlaştı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Can Mavisu, Ali Şakacı, Tolga Edis

PINAR KARŞIYAKA: Thomas 2, Angola 10, Kuzminskas 16, Vitto Brown 17, Delgado 17, Jaylon Brown 23, Kenan Sipahi 9, Berkan 4

ANADOLU EFES: Larkin 9, Beubois 18, Clyburn 19, M'Baye 2, Zizic 16, Bryant 19, Furkan, Egehan

1'İNCİ PERİYOT: 16-28

İLK YARI: 47-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-68


Kaynak: DHA
Etiketler; #pınar karşıyaka #anadolu efes #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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