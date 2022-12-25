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Pınar Karşıyaka son sürat gidiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Frutti Ekstra Bursaspor'u başabaş geçen mücadelenin ardından 81-80 yenen Pınar Karşıyaka, 5'te 5 yaparak çıkışını sürdürdü

Pınar Karşıyaka son sürat gidiyor
25 Aralık 2022 Pazar 16:42

Son periyotta rakibini devirmeyi başaran yeşil-kırmızılılarda başantrenör Ufuk Sarıca değerlendirmelerde bulundu. İki takım oyuncularını da tebrik ederek söze başlayan Sarıca, "Çok iyi bir mücadele oldu. Maça rakibimiz daha iyi başladı. Biz nedense iç saha maçlarımızın 5-6 dakikasından sonra telaşlı bir görüntü ortaya koyuyoruz. Zorlama atışlara gidiyoruz. Bununla ilgili düzeltmemiz gereken durumlar var" dedi. 

Bursaspor'un ilk periyotta 8'de 7, devre sonunda ise 19'da 10 üç sayı isabeti tutturdağunu anlatan Sarıca, "Buna rağmen biz oyunu bırakmadık. En son böyle bir maçı kaybetmiştik fakat o günden derbler çıkarttık. Maçta 13 sayı geriye düşmemize rağmen oyundan kopmadık. Basketbolun güzelliği de bu. Çok güçlü bir rakibe karşı kötü oynadığımız üç periyotun ardından kazanmasını bildik. Bizi yukarılarda tutan bir galibiyet aldık. Maçta hatalarımız oldu, hatalar olacaktır. Sonunda kazanmak gayet güzel. Arka arkaya 5'inci galibiyetimiz oldu. Bütün ekibimi ve takımımı yürekten kutluyorum" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #spor #pınar karşıyaka
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