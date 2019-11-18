Pınar Karşıyaka'ya yerli desteği

ING Basketbol Süper Ligi'nde 8 maçta 7 galibiyetle sezon başından bu yana liderlik koltuğundan inmeyen Pınar Karşıyaka'da yabancı oyuncular M'Baye, Morgan, Triche, Taylor ve Kennedy performanslarıyla fark yaratırken, yerli basketbolcular da takıma ciddi şekilde katkı veriyor.

Pınar Karşıyaka'ya yerli desteği
18 Kasım 2019 Pazartesi 16:19

Sezon başında yıldız yabancı oyuncuları kadrosuna katarken yerli rotasyonunu da yıllar sonra geniş tutarak ligin en tecrübeli isimleriyle yetenekli gençleri transfer eden Kaf-Kaf, yatırımının karşılığını aldı. A Milli Takım'dan sonra Karşıyaka'nın da kaptanlığını üstlenen yeni transferlerden Semih Erden, ligde 6,1 sayı, 4,8 ribaund, yine ay-yıldızlı takımdan Metecan Birsen, 8,6 sayı, 5,2 ribaund ortalaması yakaladı.

Crocker dönüyor

Onuralp Bitim 7 sayı, 1,8 ribaundla oynarken son haftaların forma ismi Yunus Sonsırma 4,1 sayı, 3,4 asist, 1,5 ribaund istatistiği tutturdu. Nusret Yıldırım, ligde 4,6 sayı, 2,2 ribaund, 1,1 asist ortalamasıyla oynuyor. Geçen sezon altyapıya dahil olan 16 yaşındaki Nijerya asıllı Türk yıldız adayı Adem Bona da son maçlarda lig ve FIBA Europe Cup'ta şans buluyor. Karşıyaka'da sakatlığı yüzünden sezon başından bu yana oynayamayan Euroleague patentli yeni transferlerden kısa forvet Tony Crocker, önümüzdeki haftalarda takıma dönecek. Karşıyaka, E Grubu'nda lider olduğu Europe Cup'ta yarın Donar Groningen'e 2'nci tur biletini garantilemek için konuk olacak.

Önceki Haber
Tarımdaki 2 temel amaç görüşüldü
Sonraki Haber
Seferihisar mandalina turuncusu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.