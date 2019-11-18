Pınar Karşıyaka'ya yerli desteği

ING Basketbol Süper Ligi'nde 8 maçta 7 galibiyetle sezon başından bu yana liderlik koltuğundan inmeyen Pınar Karşıyaka'da yabancı oyuncular M'Baye, Morgan, Triche, Taylor ve Kennedy performanslarıyla fark yaratırken, yerli basketbolcular da takıma ciddi şekilde katkı veriyor.

Sezon başında yıldız yabancı oyuncuları kadrosuna katarken yerli rotasyonunu da yıllar sonra geniş tutarak ligin en tecrübeli isimleriyle yetenekli gençleri transfer eden Kaf-Kaf, yatırımının karşılığını aldı. A Milli Takım'dan sonra Karşıyaka'nın da kaptanlığını üstlenen yeni transferlerden Semih Erden, ligde 6,1 sayı, 4,8 ribaund, yine ay-yıldızlı takımdan Metecan Birsen, 8,6 sayı, 5,2 ribaund ortalaması yakaladı.

Crocker dönüyor

Onuralp Bitim 7 sayı, 1,8 ribaundla oynarken son haftaların forma ismi Yunus Sonsırma 4,1 sayı, 3,4 asist, 1,5 ribaund istatistiği tutturdu. Nusret Yıldırım, ligde 4,6 sayı, 2,2 ribaund, 1,1 asist ortalamasıyla oynuyor. Geçen sezon altyapıya dahil olan 16 yaşındaki Nijerya asıllı Türk yıldız adayı Adem Bona da son maçlarda lig ve FIBA Europe Cup'ta şans buluyor. Karşıyaka'da sakatlığı yüzünden sezon başından bu yana oynayamayan Euroleague patentli yeni transferlerden kısa forvet Tony Crocker, önümüzdeki haftalarda takıma dönecek. Karşıyaka, E Grubu'nda lider olduğu Europe Cup'ta yarın Donar Groningen'e 2'nci tur biletini garantilemek için konuk olacak.