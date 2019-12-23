Pınar Karşıyaka yükselişini sürdürüyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü hafta maçında evinde Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 82-68 mağlup edip liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka' da Başantrenör Ufuk Sarıca takımına övgüler yağdırdı.

Pınar Karşıyaka yükselişini sürdürüyor
23 Aralık 2019 Pazartesi 10:21

Bir hafta içinde 3 zorlu maç oynadıklarını dile getiren Ufuk Sarıca, “Bir hafta içerisinde üçüncü galibiyetimizi aldık, mutluyum. Direncimiz ve oyun anlayışımız arka arkaya maçlar kazanmamızı sağlıyor. Aslında baktığınızda Beşiktaş Sompo Sigorta’nın sıralamadaki yeri bizi aldatmasın. Ligin iyi kadrolarından birine sahipler ve iyi bir koça sahipler. Biz özellikle ribauntlarda büyük fark yarattık ve savunma kısmında da çok iyiydik. 11'inci galibiyetimizi alarak zirvedeki yerimizi koruyoruz. Camiamız, takımımız, sponsorumuz ve taraftarımız ile bu sezonki yükselişimizi sürdürüyoruz. Salona gelip bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #pınar karşıyaka #izmir #basketbol
Önceki Haber
Torbalı Belediyesi'nin Karaman görevlendirmesine yargı engeli
Sonraki Haber
Laser uygulamasıyla tedavi başarılı sonuçlar veriyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.