Pınar Karşıyaka zirvede tek

ING Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sezona 5'te 5'le lider başlayan Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'nun da derbide Galatasaray Doğa Sigorta'ya yenilmesiyle zirvede namağlup tek takım olarak kaldı.

Ligin ilk haftasından bu yana liderliği kimseye bırakmayan İzmir temsilcisi, yediği 327 sayıyla rakiplerine en az sayı atma fırsatı veren ekip konumunda. Ligde son 3 sezondur Play-Off'a kalamayıp taraftarını üzen, kulübe 3 kupayla tarihi başarılar yaşatan Ufuk Sarıca yuvaya döner dönmez kurduğu güçlü kadroyla zirveye kurulan Kaf-Kaf, bu periyotta Teksüt Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçekmece, Frutti Extra Bursaspor, Sigortam.net İTÜ ve son olarak Gaziantep Basketbol'u yendi.

Aldığı üst üste galibiyetlerle Fenerbahçe, Anadolu Efes, Galatasaray, Tofaş, Beşiktaş Sompo Japan gibi güçlü rakiplerini sollayan Karşıyaka'da Ufuk Sarıca, sezona müthiş başladıkları için çok mutlu olduğunu açıkladı. Sarıca, "Tekrar ailenin içinde olmaktan, semte dönmekten duyduğum gururu ve mutluluğu dile getirmek istiyorum. Her geçen gün daha kalabalık olacağımıza, inananların daha fazla olacağına eminim. Semt bizim semtimiz, burada her zaman Karşıyaka taraftarıyla dolu tribünler önünde çok daha güçlüyüz. Yarışmacı bir takım kurduk, yeni bir başlangıç, yeni bir temel attık. Bu temelin sağlam olmasını istiyoruz. Sürdürülebilir başarı en önemli şey, bunun için de sezonun geri kalanında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yine son topa kadar savaşacağız" açıklamasını yaptı.







