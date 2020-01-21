Rüzgar sörfünde adres Türkiye

İMEAK Deniz Ticaret Odası, her yıl çeyrek milyon ziyaretçinin gezdiği, 90 ülkeden iki bine yakın firmanın katıldığı Boot Düsseldorf Fuarı'na dalış ve su sporları hollerinde açtığı stantlarla katıldı. 18 Ocak'ta açılan ve 26 Ocak'a kadar açık olacak Avrupa'nın en büyük deniz turizmi fuarındaki Oda standı, ziyaretçilerden ve profesyonel katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın standına sürpriz bir ziyarette bulundu. Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin fuarda tanıtıldığını görmekten memnun olduğunu bildirirken, fuarda yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Pakdemirli, Türkiye'nin su sporları ve deniz turizmi alanındaki başarılarından memnuniyet duyduklarını iletti.

Teşekkür etti

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, standı ziyaret eden Bakan Pakdemirli'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti, "Almanya bizim deniz turizmi ve su sporlarında en büyük pazarlarımızdan biri. Boot Düsseldof Fuarı'nda beş yıldızlı marinalarımız, ülkemizin su sporlarındaki ve dalış turizmindeki potansiyeli çok büyük dikkat çekiyor. Ziyaretçiler dalış turizminin yanı sıra rüzgar sörfü ve kitesörfe gösteriyor. Küresel turizmde 2019 yılı Türkiye yılı oldu. 2020 sezonu rezervasyonları ise daha büyük umutlar veriyor. Ülkemizin turizm gelirlerini ve ziyaretçi sayısını artırmak için tanıtıma ara vermeden devam edeceğiz" dedi. Fuarda Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Başkan Yardımcısı Orhan Torlak, Uluslararası Yelken Okulları Birliği Başkanı Tomasz Lipski ve Tanıtım Sorumlusu Weiding Zhang İMEAK DTO standını ziyaret ederken; uluslararası rüzgâr sörfü yarışları organize eden sörfçü Ruben Petrie, Türkiye'de yapılması planlanan EFPT Free Style Windsörf Yarışları için bilgi alışverişinde bulundu.