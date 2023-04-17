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Şampiyon Fenerbahçe'de kupa heyecanı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, düzenlenen törenle kupasını aldı

Şampiyon Fenerbahçe'de kupa heyecanı
17 Nisan 2023 Pazartesi 00:05

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenenBasketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde Mersin ekibini 99-60 yenerek tarihindeki ilk Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen sarı-lacivertli basketbolcu Breanna Stewart'a madalya verildi.

Şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in elinden alan takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, gözyaşlarını tutamadı. Sarı lacivertli ekip, şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da teknik heyet ve oyuncuları kutlayıp, takımla birlikte poz verdi.

Törende, Mersin ekibine de ikincilik madalyası takdim edildi.

Karşılaşmayı Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Asbaşkanı Hüseyin Beşok, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ve TBF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de izledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Avrupa Ligi Şampiyonu #Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi #fenerbahçe #Prag
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