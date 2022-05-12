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Şampiyon Trabzonspor’un kupası teslim edilmek üzere TFF’ye gönderildi

2021-2022 Süper lig bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan eden Trabzon sporun kupası, bordo mavili ekibe teslim edilmek üzere Türkiye futbol federasyonuna gönderildi

Şampiyon Trabzonspor’un kupası teslim edilmek üzere TFF’ye gönderildi
12 Mayıs 2022 Perşembe 14:11

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı binasında hem Trabzonluların hem de sporseverlerin ziyaretine açılan Şampiyon Trabzonspor’un kupası, sahibine teslim edilmek için TFF’ye gönderildi. Süper Lig şampiyonuna verilen, üzerinde “Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu” yazısı bulunan kupanın ana esin kaynağı Selçuklu Yıldızı motifi oldu. Bu motifle birlik ve beraberlik unsurunun öne çıkartıldığı Kupa 74 santimetre uzunluğunda ve 10 kilo 300 gram ağırlığında. Kupanın 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüş, 1 kilosu ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildi.

Trabzonspor’un bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine kupa teslim sürecini biraz daha hızlandırdıklarını belirten Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, “Pazar günü Trabzonspor - Altay maçından önce Trabzon Akyazı Stadı’nda, Trabzonspor’un kupayı almak için program yapması üzerine biz de teşkilatımızda şampiyonluk kupasını sergilemeye başladık. Her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl Beşiktaş, daha önce Medipol Başakşehir, ondan önce Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları nasıl Ankara’da şampiyonluk kupasını teşkilatımızda diğer taraftarlardan; İstanbul’dan, Trabzon’dan ve stattan önce gördüyse bu hafta da Ankara’daki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk kupalarıyla hasret giderdi, herkesten önce teşkilatımızda buluşmuş oldular. Cumartesi günü Akyazı Stadı'nda Trabzonspor’a kupayı vermek üzere şu anda TFF yetkililerine Trabzonspor’un şampiyonluk kupasını takdim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynakça
1. SporDurağı. “Spor Terimleri”. Erişim 1 Mayıs 2022. https://sporduragi.com/

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