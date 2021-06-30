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Şampiyonlar İzmir marşıyla karşılandı

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde 2020-21 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor’un oyuncuları coşkulu bir şekilde karşılandı. Takım Antrenörü Erdinç Kılıç, 17 yıl sonra yeniden şampiyonluğu yakaladıklarını belirterek, “Herkesin bu başarıda emeği var. Çok mutluyuz” dedi

Şampiyonlar İzmir marşıyla karşılandı
30 Haziran 2021 Çarşamba 13:30

İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig şampiyonunu belirleyecek final serisinin iki maçında da rakibi Beşiktaş HDI Sigorta'yı mağlup ederek kupayı yeniden İzmir'e getirmeyi başardı. Yalova'daki zorlu karşılaşmaların ardından, 17 yıl aradan sonra şampiyon olan ve beşinci kupasıyla İzmir'e dönen takım oyuncularını; İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orgunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ile sporcuların yakınları karşıladı.

“Bu başarıda herkesin emeği var”


Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda İzmir marşı ve alkışlar eşliğinde karşılanan İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı tebrik eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Finallere giderken burada beraberdik. O zaman 'Söz veriyoruz şampiyon olacağız' dediniz. Kazandınız ve İzmir'e geri döndünüz. Tebrik ediyorum” dedi. Basketbol Takımı Antrenörü Erdinç Kılıç, 17 yıl sonra yeniden şampiyonluğu yakaladıklarını belirterek, “Bu başarıda arkadaşlarımızın hepsinin emeği var. Takımın, yöneticilerimizin emeği var. Sizler de destek verdiniz. Çok mutluyuz. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kupayı engelli kardeşlerimize armağan ediyoruz”


İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Engelli Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uğur Baran da şunları söyledi: “Ülke genelinde yaşayan 12 milyon engelli arkadaşımız adına bu kupayı İzmir'e getirdik. Biz arkadaşlarla karar aldık. Kupayı Türkiye'deki 12 milyon engelli kardeşimize İzmir'den armağan ediyoruz.”


Takım Kaptanı Ersin Sayın da aynı heyecanı ve coşkuyu yeniden yaşadıklarını belirterek, “Bu gururu 17 yıl sonra yeniden yaşamak çok güzel bir duygu. Zor bir sezon geçirdik. Pandemi, sokağa çıkma yasakları bizim antrenman yapmamızı engellemedi. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Çok büyük emek verdik. Emeğimizin karşılığını da aldık. Bu benim 5. kupam. Umarım başarılarımız devam eder” diye konuştu.

“Engellilere umut olduk”


Play-off'un en değerli oyuncusu seçilen Ahmet Efetürk ise çok çalıştıklarını, büyük emek verdiklerini söyledi. Pandemiye rağmen çalışmaların aksamadan sürdüğünü ifade eden Efetürk, “Bunun sonucunda da istediğimiz başarıyı elde ettik. Çok mutluyuz. Bu başarıyla evlerinden çıkamayan engellilere umut olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir belediyesi #tekerlekli sandalye basketbol
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