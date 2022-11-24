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Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'dan Ankara Keçiörengücü değerlendirmesi:

- "Keçiörengücü de ligin en iyi takımlarından birisi ve biz deplasmanda oynayacağız. Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'dan Ankara Keçiörengücü değerlendirmesi:
24 Kasım 2022 Perşembe 14:02

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, son haftalarda yakaladıkları çıkışı devam ettirmek için çalıştıklarını söyledi.

Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın 3 haftadır kazandığını hatırlattı.

Oynadıkları iyi futbolu skora da yansıttıklarına işaret eden Eroğlu, "Keçiörengücü de ligin en iyi takımlarından birisi ve biz deplasmanda oynayacağız. Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Özellikle sezon sonu hedeflerine ulaşmak için içeride ve dışarıda ne yaptıklarının önemli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Şu an yakaladığımız ivmeyi devam ettirmemiz gerekiyor. Rakip sahada oynayacağımız oyunun skor anlamında bizi mutlu etmesi gerekiyor. Bütün planlarımızı bu yönde yapıyoruz. Tabii ki rakibimizin de güçlü yanları var, biz de güçlü yanlarımızı daha çok ortaya çıkararak istediğimiz 3 puanla oradan dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte peş peşe 5 maç kazandıklarını aktaran Eroğlu, "Tabii güzel bir galibiyet serisi yakaladık ama ligde hiç kolay maç yok. İlk hedefimiz Keçiörengücü maçı. Bu karşılaşmayı iyi bir şekilde geçtikten sonra önümüzdeki maçlara bakmak istiyoruz." diye konuştu.

- Sakat oyuncuların durumu

Takımda Yusuf Emre Gültekin, Fofana, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu'nun sakatlıklarının devam ettiğini, Zeki Yavru'nun ise hafif sakatlığı bulunduğunu belirten Eroğlu, "Bu oyuncuların iyileşmesi bizim için önemli ama sistemsel anlamda futbolcu odaklı değil oyunsal odaklı bir program üzerinden gidiyoruz. Eksiklerimiz bizim için büyük bir kayıp ama diğer oyuncularımızı da iyi şekilde hazırlayıp iyi sonuç almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Yılport Samsunspor, 27 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Eroğlu yönetiminde, futbolcular pas ve taktik çalışması yaptı.

Etiketler; #Ankara Keçiörengücü #hüseyin eroğlu #Samsunsspor
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