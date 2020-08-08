"Şehir Şehir Eskrim" projesinin 22. durağı İzmir oldu

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yürütülen "Şehir Şehir Eskrim" projesinde 22. durak İzmir oldu.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Değerlendirme ve Takip Birimi Şube Müdürü Emre Şahin, kentte eskrim çalışmalarının çok eski tarihlere dayandığını kaydetti.

İlk kadrolu eskrim antrenörünün İzmir’den çıktığını belirten Şahin, "İzmir’de 300'e yakın sporcumuz, birçok da spor kulübümüz var. İlimizdeki eskrim salonumuz, 4 pistimiz, apare cihazlarımız da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yakın zamanda yenilendi. Avrupa Şampiyonu sporcumuz Deniz Selin Ünlüdağ’ın İzmir’den çıkmış olması da bizler için gurur verici." ifadelerini kullandı.

Eskrim İl Temsilcisi Erkan Saygaç da İzmir'de 274 sporcunun üç branşta mücadele ettiğini, önümüzdeki dönemde sporcu sayısını 500’lere çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. İzmir’in 100. kurtuluş yıl dönümünde görkemli bir turnuvaya ev sahipliği yapmak istediklerini bildiren Saygaç, bu zor günlerde her şeyin üstesinden eskrimle gelinebileceğini belirtti. Proje kapsamında ildeki çeşitli kulüplerin başkanları, eskrim antrenörleri ve sporcular Kovid-19 salgını dönemindeki çalışmalarını ve projelerini anlattı. Projenin bir sonraki durağı Manisa olacak.