KAĞIT BARDAKTAKİ TEHLİKEYE DİKKAT!
KAĞIT BARDAKTAKİ TEHLİKEYE DİKKAT!
0
DENİZ ANASINI AHTAPOT SANINCA...
DENİZ ANASINI AHTAPOT SANINCA...
0
TWITTER ARTIK ONUN!
TWITTER ARTIK ONUN!
0
ERKAN YOLAÇ YOĞUN BAKIMDA
ERKAN YOLAÇ YOĞUN BAKIMDA
0

Şenol Güneş Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı

Şenol Güneş Beşiktaş'ta
28 Ekim 2022 Cuma 11:14

"Evine Hoş Geldin Şenol Güneş" başlığıyla Güneş'i açıklayan kulüp, "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile anlaşmaya varmıştır.

2015-19 yılları arasında Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğünü yapan, bu süre zarfında Beşiktaşımızın Süper Lig'de kazandığı şampiyonluklar ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılardaki emekleriyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Şenol Güneş'e evine hoş geldin diyoruz.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e çalışmalarında üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca KAP'a yapılan açıklamada da, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şenol güneş #beşiktaş
Önceki Haber
Kağıt bardaktaki tehlikeye dikkat!
Sonraki Haber
Ayda Bebek Anaokulu’nda cumhuriyet coşkusu
Karşıyaka 2 yıl sonra 4'te 4 istiyor
Karşıyaka 2 yıl sonra 4'te 4 istiyor
0
Altınordu 4'te 4 peşinde
Altınordu 4'te 4 peşinde
0
Pınar Karşıyaka zoru başardı
Pınar Karşıyaka zoru başardı
0
Göztepe'yi kaptanı Yasin sırtladı
Göztepe'yi kaptanı Yasin sırtladı
0
Karşıyaka'nın zirve yürüyüşü
Karşıyaka'nın zirve yürüyüşü
0
Göztepe hayata döndü
Göztepe hayata döndü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.