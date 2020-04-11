Serdar Gürler: Göztepe’de kalacağım

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin en skorer oyuncusu olan Serdar Gürler, kariyerine sarı-kırmızılılarda devam edeceğini söyledi.

Serdar Gürler: Göztepe’de kalacağım
11 Nisan 2020 Cumartesi 17:45

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcu, "Yönetimimizle görüşmelerimi sürdürüyorum. Konuşuyoruz, şu an resmi bir anlaşma yok ama hiçbir pürüz de gözükmüyor. Göztepe'de çok mutluyum" diye konuştu. İspanya'nın Huesca takımından geçen sezonun devre arasında kiralanan Serdar, "Göztepe'deki performansım İspanya'dakine göre çok daha iyi. Göztepe'de yarım kalmış hedeflerim var. Sözleşmem sona eriyor. Ben 3 sene sonra İspanya'ya dönmek isterim. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın beni istediği söyleniyor. Ama ben zaten çok büyük bir kulüpte forma giyiyorum" ifadelerini kullandı.

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