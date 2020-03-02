Sergen Yalçın'ı şaşkına çeviren madde

Karius'u 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralayan Liverpool'un, Alman oyuncu için siyah-beyazlı takımla yaptığı anlaşmada, "Sezon boyunca sakatlığı olmadığı müddetçe en fazla dört maçta oynatılmaz" maddesinin yer aldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta herkes Loris Karius'un sezon sonunda kiralık sözleşmesinin sona ermesini bekliyor. Liverpool'dan kiralık olarak kadroya katıldığı günden bu yana performansıyla beklentilerin çok uzağında kalan Alman kalecinin sözleşmesindeki madde çok konuşulacak türden. Trabzonspor maçında kalesine gelen iki topta da gole engel olamayan 26 yaşındaki file bekçisi şimşekleri üzerine çekmişti. Karşılaşma sonunda "Karius sezon sonunda gidecek" açıklamasını yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, kaleyi Utku Yuvakuran'a teslim etmeye hazırlanıyordu. Ancak yönetimden gelen bilgi tecrübeli çalıştırıcıyı şaşkına çevirdi. Önceki yönetimin, İngiliz ekibiyle Karius için yaptığı anlaşmada "Sezon boyunca sakatlığı olmadığı müddetçe en fazla dört maçta oynatılmaz" maddesinin yer aldığı ortaya çıktı. Alman file bekçisi bu sezon Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 24 Erzincanspor ile yapılan karşılaşmalarda ve UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile deplasmanda oynanan grup aşamasının son maçında forma giymemişti.