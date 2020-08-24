Simya Metal 6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başladı

Simya Metal 6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başladı
24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:43

Erkan KART - Simya Metal 6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası bugün başladı. Turnuvanın ilk maçında Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaştı ve salondan 3-1 galip ayrıldı. İzmir Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi’nde yapılan mücadelenin setleri 27-29, 25-17, 25-13 ve 25-22 sonuçlandı. Turnuvanın ilk karşılaşması öncesinde 11 yıldır Arkas Spor’da aralıksız görev yapan Antrenör Glenn Hoag’a Türk Voleyboluna katkılarından dolayı TSYD İzmir Şubesi adına Asbaşkan Gökhan Özyurtlu tarafından plaket takdim edildi.  

ARKAS SPOR-AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: 3-1  

SALON: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi 

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Kamuran Ay 

ARKAS SPOR: Jay Blankenau, Burak Güngör, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz (Burak, Efe Mandıracı, Mustafa Koç, İlker Esin) 

AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Vefa Yılmaz, Resul Gün, Cristian Poglajen, Cansın Enaboifo, Görkem Sertel, Ömer Furkan (Can Ayvazoğlu, Lima Bruno, Fatih Ürün, Okay Serçe, Berkan Eryüz, Hasan Balcıoğlu) 

SETLER: 27-29, 25-17, 25-13, 25-22 

SÜRE: 102 dakika (31, 23, 23, 25) 

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