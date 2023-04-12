Şırnak'ta Okul Sporları Yıldızlar Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları sona erdi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık olmak üzere 6 kortta önceki gün başlayan müsabakalar, kentte etkili olan sağanak nedeniyle kapalı kortlarda tamamlandı.

Müsabakalara, Şırnak, Bingöl, Hakkari, Mardin, Van, Bitlis, Batman, Iğdır, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'den 40 kız ve 40 erkek sporcu katıldı.

Yapılan final müsabakalarının ardından grup birincileri belli oldu.

Erkeklerde Hakkari Yüksekova Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Bitlis Tatvan Tuğ Ortaokulu, Siirt Kurtalan Cumhuriyet Ortaokulu, Van Rekabet Kurumu Ortaokulu, kızlarda ise Hakkari Cumhuriyet Ortaokulu, Tunceli Şehit Necip Cengiz Eker Ortaokulu, Siirt Baykan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şırnak Silopi Cumhuriyet Ortaokulu grup birincisi oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımların sporcularına madalya ve başarı belgesi verildi.

Şırnak Silopi Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Fatih Yılmaz, okul olarak iyi bir performans sergileyerek grup birincisi olduklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fatih Yılmaz, "Final maçlarının ardından grup birincisi olduk. Türkiye finallerine katılacağız. Orada da iyi bir performans göstereceğimize inanıyoruz. Çok mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

