Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
0
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
0
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
0

Şırnak'ta Okul Sporları Yıldızlar Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları sona erdi

Şırnak'ta Okul Sporları Yıldızlar Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları sona erdi
12 Nisan 2023 Çarşamba 17:26

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık olmak üzere 6 kortta önceki gün başlayan müsabakalar, kentte etkili olan sağanak nedeniyle kapalı kortlarda tamamlandı.

Müsabakalara, Şırnak, Bingöl, Hakkari, Mardin, Van, Bitlis, Batman, Iğdır, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'den 40 kız ve 40 erkek sporcu katıldı.

Yapılan final müsabakalarının ardından grup birincileri belli oldu.

Erkeklerde Hakkari Yüksekova Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Bitlis Tatvan Tuğ Ortaokulu, Siirt Kurtalan Cumhuriyet Ortaokulu, Van Rekabet Kurumu Ortaokulu, kızlarda ise Hakkari Cumhuriyet Ortaokulu, Tunceli Şehit Necip Cengiz Eker Ortaokulu, Siirt Baykan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şırnak Silopi Cumhuriyet Ortaokulu grup birincisi oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımların sporcularına madalya ve başarı belgesi verildi.

Şırnak Silopi Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Fatih Yılmaz, okul olarak iyi bir performans sergileyerek grup birincisi olduklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fatih Yılmaz, "Final maçlarının ardından grup birincisi olduk. Türkiye finallerine katılacağız. Orada da iyi bir performans göstereceğimize inanıyoruz. Çok mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #şırnak #tenis #Türkiye Okul Sporları Federasyonu
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Bulgaristan'dan Bosna Hersek'e AB yolunda destek
Sonraki Haber
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
0
Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
0
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
0
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
0
Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yapıldı
Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yapıldı
0
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçını fırsat olarak görüyor:
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçını fırsat olarak görüyor:
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.