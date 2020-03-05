Sivasspor'a şampiyonluk türküsü

Sivas'ta yaşayan ev hanımı Hülya Mızrak (40), Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'a destek olmak için türkü besteledi. Mızrak'ın bestelediği 'Şampiyonluk geliyor' türküsü büyük beğeni topladı.

Sivasspor'a şampiyonluk türküsü
05 Mart 2020 Perşembe 10:51

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'a destek olmak isteyen ve hobi olarak şiir yazıp, kahramanlık türküleri besteleyen ev hanımı Hülya Mızrak, Yiğidolar'a şampiyonluk yolunda destek olmak amacıyla türkü yaptı. 6 kıta, 30 mısradan oluşan türküye 'Şampiyonluk geliyor' adını verdi. Şampiyonluk türküsü dinleyenler tarafından beğenildi.

Şampiyonluk bekliyoruz

Genellikle şiir ve kahramanlık türküleri yazdığını söyleyen Hülya Mızrak, "Son zamanlarda kahramanlık türküleri yazmaya başladım. Sonra Sivasspor'un başarılarını görünce şampiyonluk türküsünü hak ettiğini düşündüm. Türkü besteleyip destek olmak istedim. Böyle başladım. Güzel de bir melodi çıktı. Ben elimden geldiğince Sivasspor'a destek olmak istedim. Şampiyon olacak diye bekliyoruz. Bestemiz 6 kıtadan oluşuyor. Normalde 4 kıtasını bir günde yazdım. Sonra da farklı dizeler aklıma geldi. Böyle bir beste ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

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