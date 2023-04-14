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Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
14 Nisan 2023 Cuma 12:27

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde geniş alan pas çalışmaları ile yarı sahada çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, bugün Giresun'a gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Bitexen Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, 16 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Etiketler; #demir grup sivasspor #futbol #süper lig
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